Los precios internacionales del petróleo se aceleran este jueves y se acercan a los u$s 100 por barril, impulsados por los ataques entre Estados Unidos e Irán y la creciente inseguridad en torno al paso por el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, sube 1,84% en la jornada y cotiza a u$s 97,39 por barril. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanza 2,09% y se ubica en u$s 92,92 por barril.

De la tregua a la escalada

Antes de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, iniciada el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los u$s 73 por barril, nivel al que había regresado tras el acuerdo de paz alcanzado entre ambos países. Sin embargo, desde principios de julio el precio se mostró nuevamente al alza ante los desencuentros diplomáticos.

Pese a algunos lapsos de calma, la suba actual coincide con el fin de una tregua entre ambos países, que se había sostenido durante casi un mes. Desde el fin de semana volvieron a registrarse ataques de ambas partes.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Preocupación por el estrecho de Ormuz

Los enfrentamientos generaron inestabilidad en el tránsito fluvial seguro por esa vía navegable, por la que circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

En ese marco, y ante la posibilidad de un nuevo ataque a Irán en “cualquier momento”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso rebautizar al estrecho de Ormuz como “estrecho Trump”, en plena disputa por el control de la navegación en Medio Oriente.

Por su parte, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En las últimas horas, además, atacó una base militar norteamericana en Kuwait.