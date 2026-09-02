El Memorando de Entendimiento, fue firmado por la Directora General Ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y por el Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

En esta noticia Colaboración con Woodside

Petróleos Mexicanos está en busca de manos amigas que ayuden a la empresa a obtener experiencia y conocimiento en la exploración y extracción de hidrocarburos, en medio de una plataforma petrolera que presenta un decrecimiento constante.

Corporativo de Woodside Energy Cortesía Woodside Energy

La empresa estatal liderada por Juan Carlos Carpio Fragoso firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con la australiana Woodside Energy, una empresa con la que Pemex ya tiene colaboración en la extracción de petróleo del campo Trion.

El documento firmado establece un marco de cooperación técnica y estratégica en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

El Memorando de Entendimiento, suscrito por la Directora General Ejecutiva de Woodside

Energy, Liz Westcott, y por el Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, establece el intercambio de conocimiento técnico, experiencias y mejores prácticas de la industria de petróleo y gas, así como la identificación y evaluación conjunta de oportunidades de colaboración en actividades de exploración y extracción.

A través de este acuerdo, ambas empresas podrán analizar, desarrollar y, en su caso, ejecutar de manera conjunta proyectos integrales en materia de exploración y producción de hidrocarburos, aprovechando sus capacidades, experiencia y conocimiento técnico, señaló Pemex en un comunicado.

Este MoU se suma al que firmó Pemex este año con Petrobras, y ambas compañías coinciden en un amplio conocimiento y experiencia en la exploración y extracción de petróleo en campos de aguas profundas, un área en la que la empresa mexicana carece de experiencia y no tiene el capital suficiente para desarrollar.

Colaboración con Woodside

Woodside Energy es una de las pocas petroleras privadas con actividad en México que sobrevivieron a los cambios en la política energética implementados por la Cuarta Transformación.

En 2016, la empresa BHP Billiton ganó el contrato de farm out del campo Trion, ubicado frente a las costas de Tamaulipas, con una profundidad de 2,500 bajo el nivel del mar. BHP fue adquirida posteriormente por Woodside Energy, quien asumió la titularidad de este contrato.

El modelo de farm out establece que Pemex y una empresa privada trabajarán en conjunto para extraer petróleo de un campo petrolero. En este caso, Woodside Energy es dueña de 60% del activo.

En este sentido, la empresa australiana informó en su reporte financiero del segundo trimestre de este año que la producción petrolera de Trion arrancará en 2028, y hasta el cierre de la primera mitad de 2026 el avance en el presupuesto y el desarrollo del campo se ubica en 64%.