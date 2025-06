El mercado confía en que el Bonte bajará el riesgo país: qué bonos se beneficiarán

El hecho de que el Gobierno utilice la via del endeudamiento para acumular reservas, hace que el mercado encuentra que la Argentina tiene mayores recursos financieros para pagar su deuda.

Por lo tanto, se reducen las chances de un default y esto debería motivar al riesgo país a la baja.

Cuáles son los bonos preferidos por los analistas.

Bonte, vencimientos y reservas

En julio el Tesoro deberá enfrentar vencimientos por u$s 4400 millones entre Bonares y Globales, de los cuales u$s 2900 millones corresponden a amortizaciones de capital.

Ante la imposibilidad de colocar deuda en el mercado internacional debido al elevado costo financiero que ello implicaría, el Gobierno debe hacer frente a sus compromisos de deuda pagando con dólares cash, algo que es inusual en cualquier emisor de deuda.

Generalmente, los vencimientos de deuda se pagan con nueva deuda, es decir, una vez que vence el título, el emisor sale al mercado a buscar nueva deuda, pagando los vencimientos con dichos fondos frescos.

Como la Argentina no tiene dicha posibilidad, debe pagar con dólares. Sin embargo, allí ocurre un nuevo problema y es la falta de divisas en el Banco Central.

De cualquier manera, el stock de dólares mejoró gracias a los recientes flujos provenientes por financiamiento, haciendo que las reservas brutas superen los u$s 40.000 millones.

Esto haría que baje el riesgo país y le permitiría al país acercarse al mercado de deuda internacional nuevamente, probablemente en 2026.

Milagros Gismondi, Economista y analista de Cohen Aliados Financiero, detalló que, en un esfuerzo por acumular reservas, el BCRA y el Tesoro impulsaron dos iniciativas complementarias.

Por un lado, a partir de junio, el Tesoro licitará títulos públicos con suscripción directa en dólares (como el Bonte 2030 que se colocó el 28 de mayo de 2025), con vencimientos mayores a un año y un tope mensual de u$s 1000 millones.

Por otro, el 11 de junio se llevará a cabo la segunda licitación de repos con bancos internacionales por hasta u$s 2000 millones.

"Parte de esos fondos (u$s 500 millones) computan como reservas netas para la meta con el FMI. Esta meta aún luce lejana. Las Reservas netas se ubican en torno a los u$s 7500 millones negativos, cuando el acuerdo exigía alcanzar los u$s 2700 millones negativos al 13 de junio", detalló.

Además, Gismondi agregó que "ambas medidas apuntan a reforzar el frente cambiario sin intervenir en el mercado spot, y muestran que la acumulación de reservas no era solo un compromiso con el FMI, sino que más bien, es una condición necesaria para sostener el régimen cambiario y monetario actual, y también para reducir el riesgo país"

Todo ello, según Gismondi, ocurre en un escenario donde los inversores internacionales ya venían advirtiendo con preocupación la falta de acumulación por parte del BCRA.

"La prioridad quedó en evidencia. Con la inflación bajando, el Gobierno redirigió el foco hacia la estabilidad cambiaria mediante una batería de medidas cuyo éxito se medirá en tres frentes: acumulación de reservas, dólar controlado y tasa de interés contenida. Una apuesta que parece descontarse de acá a las elecciones y permite dejar de lado, al menos temporalmente, la fragilidad que evidencia la cuenta corriente", remarcó Gismondi.

El mercado confía que el REPO con bancos por u$s 2000 millones y las colocaciones de deuda de los Bonte a 2030 (un bono en pesos para inversores del exterior), permitan seguir mejorando las reservas.

Los analistas de Facimex Valores agregaron que el Bonte 2030 y el repo permitirán refinanciar los vencimientos de capital de julio.

"Nuestro escenario base contempla que estos vencimientos de capital puedan ser refinanciados a través del mercado. La colocación del Bonte 2030 y el repo permitirían lograr justamente eso, allanando el terreno para que eventualmente pueda profundizarse la compresión del riesgo país hasta dejar a Argentina en condiciones de volver al mercado, algo que esperamos en 2025.", dijeron.

En esa línea, agregaron que, mientras trabaja para recuperar el acceso al mercado, el gobierno tiene margen para seguir colocando deuda en pesos a inversores offshore", afirmaron desde Facimex Valores.

Tras la colocación de la semana pasada, el stock de deuda en pesos en manos de no residentes alcanzó los u$s 2200 millones.

Esto es un valor muy bajo en comparación con los máximos de 2017, los cuales habían llegado a los u$s 25.000 millones.

Por otro lado, desde Facimex Valores consideran que la colocación de Bontes debería motivar una mayor compresión del riesgo país, ayudando en el camino de regreso al mercado, algo que esperan que ocurra para este año, pero probablemente ocurra recién tras las definiciones políticas.

"Profundizar las colocaciones de deuda en pesos para inversores no residentes será un mecanismo para avanzar con el proceso de recapitalización del BCRA acelerando la recuperación de las reservas netas. No obstante, esto solamente podrá consolidarse realmente una vez que el soberano haya recuperado definitivamente el acceso al mercado", dijeron.

Vencimientos de deuda y necesidad de dólares

Los compromisos financieros de la Argentina van en ascenso en los próximos años.

Mirando hacia adelante, los compromisos van en ascenso, escalando por encima de los u$s 9500 millones con bonistas privados en 2026, subiendo por encima de los u$s 11 millones en 2027 y tocando máximos de u$s 14.000 millones en 2028.

Recién, los vencimientos comienzan a bajar desde 2031 en adelante, aunque igualmente se mantienen hasta 2033 por encima de los u$s 10.000 millones por año.

Todo esto hace que la necesidad imperiosa de contar con más dólares y de regresar al mercado financiero internacional.

En julio vencen u$s 4400 millones. De ese total, u$s 3928 millones es con bonistas privados y u$s 397 millones es con el sector público.

De los u$s 3928 millones, unos u$s 2155 millones son con bonistas del exyerior y u$s 1773 millones es con bonistas locales.

El vencimiento más grande es el del GD30, que enfrenta un vencimiento por u$s 1214 millones, y el AL30 por u$s 1131 millones.

Desde Research Mariva indicaron que si bien el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró la semana pasada que el pago de bonos soberanos por un total de u$s 4500 millones con vencimiento a principios de julio está garantizado, persiste la preocupación por la acumulación de reservas.

"En respuesta, el gobierno ha tomado medidas recientes para abordar este problema. El ministro Caputo confirmó que el Tesoro está dispuesto a comprar dólares en el mercado cambiario utilizando fondos de su superávit financiero y de emisiones denominadas en moneda extranjera. Además, tanto residentes como no residentes tendrán ahora la opción de suscribir títulos públicos en dólares, y los bonos denominados en dólares se han añadido a la lista de instrumentos disponibles", aclararon.

El gobierno confirma que pagará la deuda, aunque la atención sobre el stock de reservas sigue estando en el centro de atención de los inversores y del Gobierno.

Los analistas de Grupo SBS, indicaron que, si bien en un esquema de tipo de cambio flexible las reservas netas se vuelven menos relevantes que en el esquema previo, la capacidad de acumulación sigue teniendo impacto sobre la confianza inversora.

"De tener éxito las colocaciones de deuda a ser suscriptas en dólares, e incluso con posibles one-off por privatizaciones, la clave seguirá pasando por la acumulación genuina de reservas netas, algo que, a este tipo de cambio real, luce desafiante, considerando la dinámica de cuentas externas", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Por esta razón, Franco reforzó la idea de que, para que la acumulación de reservas genuinas, es decir, no por deuda ni por compras puntuales, ayudaría sustancialmente a esa reducción de Riesgo País.

"Para los tenedores de bonos, la acumulación genuina de reservas brindaría mayor confianza, algo que daría lugar a un círculo virtuoso dado que, ante una baja en el Riesgo País por acumulación de reservas, la probabilidad de re-acceder al mercado internacional de crédito voluntario sería sustancialmente mayor, haciendo no necesario el uso de ese stock de reservas para pagar los servicios de deuda en dólares, como se ha hecho hasta ahora"

Oportunidades en bonos en dólares

Los bonos argentinos se han mantenido en zona de máximos históricos a pesar de la volatilidad internacional.

El mercado confía en que el Gobierno hará frente a sus compromisos de deuda, algo que fue remarcado y aclarado por el equipo económico.

En base a este escenario, los analistas creen que la deuda se seguirá pagando, por lo que siguen viendo oportunidades en la renta fija local de cara a los próximos meses.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero realtaron que mantienen un enfoque constructivo para las próximas semanas, considerando la futura acumulación de reservas proveniente de las probables emisiones de Bonte suscritas en dólares estadounidenses.

"Mantenemos a "El Salvador" como objetivo de nuestro escenario base y, por lo tanto, recomendamos mantener posiciones en bonos ARGENT 2035 (rendimiento objetivo del 8,5%). En cuanto a los diferenciales globales, tras una reducción de 100 puntos básicos desde el máximo del Día de la Liberación, no prevemos una mayor compresión significativa de los diferenciales debido a este catalizador", dijeron.

En el caso en que los bonos compriman hacia la deuda del El Salvador, los bonos podrían subir entre 12% y 23%, siendo el GD35 el de mayor potencial alcista.

El hecho de que el Gobierno haya confirmado que pagará la deuda, y de cara al vencimiento de la misma, los analistas ven oportunidades para reinvertir los cupones en los títulos locales.

El mayor atractivo, según los analistas, se encuentra en el tramo medio y largo de la curva.

En cuanto al posicionamiento, Siaba Serrate, head de estrategia en Portfolio Personal Inversiones, sigue viendo valor en los bonos del tramo medio y largo de la curva.

"Seguimos sugiriendo los GD35 y GD41 para el tramo largo de la curva. Adicionalmente, decidimos favorecer el AL30 para la parte corta dentro de la estrategia Barbell. A partir del buen desempeño de los Bopreales en las últimas semanas, decidimos exponernos en AL30 para la exposición de corto plazo", detalló.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, resaltó que su expectativa es que el mercado opte por seguir estando posicionados en la deuda local ya que las perspectivas para la renta fija argentina siguen siendo favorables.

"Seguimos viendo valor en la curva en los bonos en dólares. Por lo tanto, pensando en el próximo pago, a determinado tipo de clientes les estamos recomendando la reinversión. Creemos que, a nivel de fundamentals, los niveles de reservas, el continuo proceso de desinflación y el ordenamiento de variables macro, son datos sólidos como para continuar invertido en Argentina", señaló Álvarez.

Experiencia con el último pago

Si bien el mercado espera la reinversión de los cupones, el riesgo radica en que la deuda vuelva a experimentar un ajuste, tal como se evidenció tras el pago de los cupones de enero.

Luego de dicho pago, la deuda evidenció una baja del 15% en promedio en los distintos tramos de la curva.

Aun así, el contexto internacional a comienzo de año se complicó para la deuda, con la guerra comercial generando máxima tensión a los mercados de deuda global, dentro de los cuales, la Argentina no pudo evitar.

Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, espera que los bonistas reinviertan gran parte de los cupones recibidos en la renta que vence el 9 de julio próximo.

"Creemos que gran parte de dicha renta va a ser reutilizada por los inversores para reinvertirlos, ya que, si bien el riesgo país sigue bajando y actualmente se ubica por debajo de los 670 puntos hay espacio para que siga descendiendo", dijo.

Pablo Lazzari, CEO de Insider Finance, coincide en su expectativa de que el mercado reinvertirá los cupones.

"Creemos que habrá una reinversión de los cupones por parte de inversores que reciban pago y amortizaciones el 9 de julio. Principalmente en la parte media y larga de la curva con foco en AL35, AL41 y GD46", detalló.