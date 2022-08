El BCRA jugó al límite con dólares a futuro y envía fuerte señal de que no devaluará

El mercado cambiario se divorció: si bien hubo un marcado descenso en las cotización del dólar en la Bolsa y el blue, la contracara se vio en la operatoria a futuro con una fuerte intervención del Banco Central para contener la demanda en la última jornada del mes.

Precisamente al cerrarse las posiciones de julio en las que según fuentes del mercado, el BCRA tenía posiciones vendidas de antemano por u$s 3500 millones, Miguel Pesce recuperó margen para mayores intervenciones.

Lo sorprendente es que prácticamente las agotó el mismo viernes con ventas a fin de agosto principalmente por u$s 2500 millones como mínimo.

Dólar incógnita

¿Cómo quedó configurada para las próximas jornadas el dólar en el mercado a futuro?

El Banco Central tiene un tope para este tipo de operatoria que es de u$s 5000 millones en el ROFEX y de u$s 4000 millones en el MAE.

El total son u$s 9000 millones según lo contemplado en el acuerdo con el FMI pero también es lo que le otorgan de margen esos dos mercados, el ROFEX y el MAE.

Una lectura importante que se hizo en la plaza local es que las ventas a futuro del Banco Central se concentraron a fines de agosto. Esto significa que en el mes que hoy comienza, el BCRA, con fuerte posición vendida, tendría un alto costo en devaluar.

Las ventas de futuros de Alejandro Vanoli en 2015 por cerca de u$s 17.000 millones dejaron su secuela.

Fuentes del mercado financiero aseguraron a El Cronista que el BCRA tendría hasta el momento una posición vendida que se acerca a los u$s 7500 millones. Esto significa que el margen de acción al comenzar agosto es reducido.

Y lo peor: el mercado lo sabe, por lo cual puede ir con el correr de las semanas, si no se envían las señales adecuadas, a testear al BCRA hasta llevarlo a ese máximo de u$s 9000 millones.

Agosto, mes clave

Este fuerte participación del BCRA en la plaza de futuros dio origen a las versiones de un desdoblamiento del tipo de cambio, algo que permitiría el BCRA no sufrir pérdidas por las operaciones a futuro.

De todas maneras, fuentes oficiales volvieron a desmentir a El Cronista medidas cambiarias esta semana: "no habrá ningún salto devaluatorio ni medidas parecidas".

El volumen de negocios trepó fuertemente en julio en el ROFEX reflejando la avidez de empresas de cubrirse ante posibles saltos del dólar oficial con un promedio diario de casi u$s 1000 millones contra el promedio de u$s $790 millones de junio y los u$s 675 millones de mayo.

La batalla continúa.