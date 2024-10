El Gobierno giró los fondos a Nueva York para pagar deuda en enero: cuánto cayeron las reservas

El Gobierno nacional anunció que giró hoy al Banco de Nueva York (BoNY) la suma necesaria para pagar los intereses de la deuda que vencen el próximo mes de enero 2025. La medida, que había sido anunciada meses atrás, impactó en las reservas del Banco Central, que cayeron U$S 900 millones.

"Hoy hemos girado al fiduciario, Bank of New York, los dólares y euros necesarios para cubrir en enero de 2025 el pago de los intereses de nuestros bonos tal fue anunciado en julio pasado", dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En total son unos US$ 1.000 millones destinados a cancelar bonos globales. Los bonos fueron a una cuenta del Bank of New York (BONY) para que queden custodiados hasta enero.

Cómo impactó en las reservas del BCRA

Este viernes, las reservas cayeron U$S 900 millones por la decisión del Gobierno de transferir al Banco de Nueva York el dinero para pagar intereses de la deuda. Las reservas cerraron la semana en U$S 28.313 millones, contra los U$S 29.231 millones del cierre del jueves. En la última jornada de la semana, el BCRA informó compras de divisas en el MLC por U$S 53 millones.

Las reservas del BCRA bajaron U$S 918 millones por el envío de fondos al Banco de Nueva York.

Cuánto deberá pagar el Gobierno de Milei en enero

El Gobierno deberá pagar intereses a los tenedores de bonos por casi u$s1.000 millones, según el siguiente detalle: US$ 13 millones para cancelar intereses del Global 2029 (GD29), US$ 235 millones a intereses del Global 2038 (GD38), US$ 52 millones corresponden al Global 2030 (GD30), intereses del Global 2035 (GD35) por US$ 421 millones, Global 2031 por US$ 183 millones y US$ 43 millones del Global 2046 (GD46) .

"El pago de intereses es de US$ 1.528 millones, pero es el total, y los que se giraron afuera son para cancelar los bonos globales en dólares en enero del año que viene", dijo Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go, según reportó Noticias Argentinas.

La medida del Gobierno busca despejar cualquier tipo de dudas sobre la solvencia del Tesoro para hacer frente a los compromisos y mostrar que tiene los fondos para honrar la deuda.

Sin embargo, los intereses son una parte pequeña de lo que tendrá que abonar en enero. Se estima que con el capital y otros vencimientos, la cuenta en enero supera los U$S 4.380 millones.