Caputo compra dólares para pagar la deuda y festejan los bonistas

El ministro Luis Caputo dio un paso hacia el cumplimiento del pago a los bonistas. Los últimos movimientos en la cuenta en dólares del Tesoro en el BCRA llevan a concluir que compró las divisas para pagar los intereses de enero, lo que implica una buena señal para el mercado, que ahora aguarda saber cómo financiará el vencimiento de capital.

Los depósitos del Gobierno en el Central aumentaron u$s 1528 millones el jueves de la semana pasada y quedaron en u$s 2303 millones. Al mismo tiempo, los depósitos en pesos mostraron una caída en proporción similar, según se desprende de los datos monetarios que se dieron a conocer en las últimas horas.

La eliminación del impuesto PAIS pegará en los dólares tarjeta, ahorro y turista

Además, el crecimiento de los depósitos en dólares del Tesoro coincide exactamente con la cifra que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció dos meses atrás que el Tesoro compraría para cancelar los intereses de los bonos Global y Bonar en enero, por lo que a los operadores infieren que se trata de la misma transacción.

La consultora 1816 da por hecho que se trató de la compra de divisas para pagarle los intereses en enero y recuerda que hace dos semanas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "una vez instrumentada la operación, sus características principales será informadas por los canales habituales", por lo que se aguarda la confirmación oficial.

Sin embargo, dadas las coincidencias, en el mercado no hay dudas de que los movimientos corresponden a este concepto. Incluso, el equipo de research de Aurum Valores no descarta que una parte del monto comprado habría sido girada al Bank of New York en la jornada de ayer, lo que explicaría la caída diaria de casi u$s 500 millones en las reservas brutas.

Los analistas de PPI desestiman que se haya enviado una parte a Nueva York. Cuando suceda, afirman, las reservas brutas deberían caer u$s 1528 millones. No obstante, aclaran que la salida podría compensarse en parte con algún ingreso, como encajes bancarios, por lo que no necesariamente se dará una baja de esa magnitud.

En ese sentido, sostienen que no creen que la caída de u$s 478 millones que se registró ayer en las reservas brutas se explique por un envío al exterior. Estiman que se explicó principalmente por ventas por u$s 89 millones el viernes, que impactaron ayer, y pagos de capital e intereses a organismos internacionales por un total de u$s 340 millones.