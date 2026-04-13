El Gobierno publicó este lunes el llamado a una nueva licitación de deuda del Tesoro, donde intentará renovar vencimientos por $ 8,3 billones. La secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, buscó extender duration en los instrumentos en pesos, al tiempo que volvió a ofrecer Bonares 2027 y 2028. Entre el menú ofrecido para el test del próximo miércoles, se destacan Lecap a agosto de este año, letras CER a septiembre de 2028 y marzo de 2029, tasa Tamar a febrero de 2027 y dólar linked a mediados de 2028. “Será clave evaluar el impacto del resultado sobre las curvas en pesos”, aseguró PPI en un reciente informe. “A su vez, pondremos el foco en si la reciente compresión de rendimientos en la curva hard dollar, medida al MEP y vinculada al mayor volumen de canje (ver “Compra récord del BCRA e inflación en la mira”), sostiene el apetito por los AO27 y AO28 en el mercado primario”, agregó el bróker. Lecap al 14/08/26 (S18G6) - nueva. Leccer y Boncer al 29/09/28 (TZXS8) Lecer y Boner al 28/03/29 (TZXM9) Tasa Tamar al 26/02/27 (TMF27) Tasa Tamar al 31/08/27 (TMG27) Dólar Linked al 30/06/28 (TZV28) Hard Dólar Bonar al 29/10/27 (AO27) Hard Dólar Bonar al 31/10/28 (AO28)