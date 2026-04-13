El Banco Central volvió este lunes a comprar dólares. Se alzó con u$s 112 millones y ya acumula compras por u$s 5533 millones desde que comenzó el programa de adquisición de divisas el pasado 5 de enero. Sin embargo, las reservas brutas internacionales no crecieron y cerraron en u$s 45.410 millones. Se trató de una leve caída de u$s 21 millones con respecto al viernes. En ese contexto, el dólar volvió a retroceder. El mayorista cayó 1,2% y se negoció a $ 1354 en la punta vendedora. Por su parte, el oficial bajó a $ 1385. Los financieros también descendieron: el MEP a $ 1404, mientras que el Contado con Liquidación se operó a $ 1492.