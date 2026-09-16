El Gobierno enfatizó que “no se trata de una predicción”, sino que el número “surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027″.

El Gobierno develó los primeros números del Presupuesto para 2027 y sus proyecciones para crecimiento, inflación y tipo de cambio en un año que estará atravesado por las elecciones presidenciales.

Según la síntesis oficial, para el año que viene se estima un tipo de cambio promedio anual de $ 1728.

El Gobierno enfatizó que “no se trata de una predicción”, sino que el número “surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027″.

Sin embargo, la cifra dista de lo que prevé el mercado en los últimos informes publicados.

Qué espera el Gobierno para el dólar, según el Presupuesto 2027

Según consignó El Cronista, se espera un dólar a $ 1847,6 para diciembre 2027 con una variación interanual del 18% de la inflación en el cierre del año.

El Gobierno calcula que el dólar terminará 2026 en $ 1600, una variación de aproximadamente 10,5%.

Para 2027, en cambio, la suba proyectada sería de 15,5% aunque todavía quedaría por debajo de la inflación interanual prevista para diciembre, del 18%.

En medio de una dolarización que está impulsada por una lectura de “dólar barato” , que no sigue el ritmo del IPC, el Ejecutivo prevé con estos supuestos que el peso continúe depreciándose a un ritmo menor que la inflación, al menos hacia el cierre del año.

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Qué espera el mercado para el dólar en 2027

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que releva las proyecciones de 47 participantes entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras, ubica la mediana del tipo de cambio en $ 1630 para diciembre de 2026 y en $ 2016 para diciembre de 2027.

Por su parte, el reporte de FocusEconomics de septiembre, que reúne las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, muestra a cuánto estará el dólar en 2026 y 2027 en Argentina.

El documento, al que tuvo acceso El Cronista, presenta un ajuste hacia abajo en las proyecciones sobre el tipo de cambio.

Según el consenso de los analistas, “se prevé que ambas cotizaciones (oficial y blue) sigan debilitándose hacia finales de 2026″.

Los panelistas de FocusEconomics estimaron que el dólar cerrará a $ 1645,2 en 2026 y a $ 1979,9 en 2027.

A continuación, la proyección de cada una de las entidades que participó del informe: