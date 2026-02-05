Ante las críticas de economistas y exfuncionarios a la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo índice para medir la inflación, el ministro de Economía Luis Caputo rechazó versiones sobre una supuesta manipulación del indicador y apuntó duramente contra su exviceministro, Joaquín Cottani. Todo comenzó cuando el exfuncionario se pronunció en contra de la medida oficial y asegurara que la fórmula ya estaba terminada en junio de 2024. Después de esas declaraciones, el ministro de Economía cuestionó a su exnúmero dos al afirmar que sólo estuvo en el cargo porque Domingo Cavallo lo había recomendado. “No le presto atención a lo que dice. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo pero lo que hizo nunca en su vida, que es dar reportajes, ahora se la pasa por medios para desacreditarnos”, lanzó Caputo. En medio de este cruce, Domingo Cavallo se sumó a la disputa y se distanció de la postura del Gobierno. A través de su blog personal, el exjefe de Hacienda fijo una postura contundente y aseguró que lo que el Gobierno interpreta como un ataque, es en realidad una advertencia necesaria. Cavallo puso el foco en lo que definió como una “intolerancia” por parte del oficialismo hacia aquellos sectores que, aun teniendo vocación de apoyo, señalan errores. Para el economista, esta actitud no representa una virtud política, sino una debilidad que “genera daños autoinfligidos” a la propia gestión libertaria. “Lo que ha ocurrido en las últimos días con las opiniones vertidas por Joaquín Cottani, me consta que con total buena fe y espíritu de crítica constructiva lo ejemplifica”, señaló el exministro durante la época de Carlos Menem. Luego, Cavallo trazó un paralelismo histórico. Mencionó que, sin una advertencia a tiempo y la posterior intervención del gobierno de Donald Trump en el pasado cercano, los resultados electorales favorables al actual oficialismo podrían haberse visto comprometidos. Con esto, reforzó la idea de la crítica de Cottani apunta a un riesgo específico que podría poner en peligro el clima de calma financiera. El exministro fue más allá y disparó contra una premisa clave que sostiene Milei. Para eso, rescató un video de 1991 sobre el Plan de Convertibilidad, en un modo de reflejar que las reformas estructurales no son una novedad absoluta de este siglo, sino que ya fueron intentadas y ejecutadas con éxito en el pasado. En esa línea, desmintió el repetido eslogan del mandatario, que asegura que la Argentina atraviesa “100 años de intervencionismo proteccionista e irresponsabilidad fiscal”. El economista afirma que Milei “tenía claro” antes de ser elegido presidente que esta narrativa de los 100 años era inexacta. Por eso, concluyó con una advertencia directa al gobernante: “No me parece conveniente como estrategia electoral que lo siga repitiendo, porque quienes conocen en detalle nuestra historia económica, saben que no es verdad”.