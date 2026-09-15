Los emprendedores que solo aceptan efectivo o transferencias enfrentan un riesgo concreto: que el cliente no tenga el medio de pago disponible en el momento de la compra. No es un escenario hipotético. El BCRA informó que en 2025 los pagos con transferencia interoperables crecieron 40,7% interanual en cantidad de transacciones. Cuando una parte creciente de la demanda se mueve en el ecosistema digital, operar solo con efectivo o transferencias manuales puede generar fricciones que se traducen en ventas perdidas.

El problema no está en usar transferencias, es en no tener alternativas cuando la transferencia no es posible o cuando el cliente prefiere pagar con tarjeta o QR.

Medios de pago digitales: por qué adaptarse ayuda a vender más

Sumar medios de pago no complica la operación: la simplifica. Un comerciante que acepta tarjeta, QR y NFC puede cerrar una venta en cualquier contexto, sin depender de que el cliente tenga efectivo disponible o de confirmar manualmente si una transferencia llegó.

Nave Mini, la terminal portátil de Nave Negocios para clientes Naranja X, permite aceptar todos esos medios desde un solo dispositivo compacto. No requiere conectarse a un celular ni a una computadora: funciona de forma autónoma con WiFi o 4G. Ideal para negocios en movimiento, ferias, eventos o locales donde la agilidad en el cobro define la experiencia del cliente.

Cada operación queda registrada automáticamente. El comercio puede ver el detalle de sus cobros en tiempo real y hacer el cierre de caja sin procesos manuales adicionales.

Foto: Nave.

Seguridad en pagos digitales: claves para cobrar sin riesgos

Una de las preocupaciones más comunes al adoptar medios digitales es la seguridad. Los pagos contactless y con QR utilizan protocolos de encriptación que protegen los datos del cliente en cada transacción — la información sensible no se almacena ni se comparte en el proceso. Cada operación genera un código de seguridad de uso único.

Para el comercio, la confirmación es inmediata: la terminal muestra si el pago fue aprobado antes de entregar el producto o cerrar el servicio. Eso elimina la incertidumbre que existe con las transferencias manuales, donde hay que verificar que el dinero llegó antes de continuar.

Cobros digitales para emprendedores y profesionales independientes

El perfil de usuario de Nave Mini abarca desde emprendedores en ferias hasta profesionales independientes que cobran en distintas ubicaciones. Técnicos, instructores, vendedores itinerantes, organizadores de eventos, cualquier negocio que no opera desde un local fijo encuentra en una terminal portátil una herramienta concreta.

Sin costo de mantenimiento mensual y con comisiones públicas disponibles en navenegocios.ar/home/comisiones---nave, Nave Mini permite empezar a operar con medios digitales sin una inversión inicial que frene la decisión.