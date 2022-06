El 'efecto momia' golpeó al mercado, provocó la escalada del dólar y también ayudó a controlarla

"Los bonos están regalados", dijo Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, que tuvo varias calls con una decena de clientes del exterior para tratar de colocarles activos argentinos.

Hedge funds, al ataque

Al igual que él, las demás sociedades de Bolsa hicieron lo propio. Finalmente, lograron que unos hedge funds compraran bonos argentinos, lo que impidió que el dólar contado con liquidación se dispararan aún más, cuando ya habían llegado a los $ 256, y lo hicieran retroceder hasta $ 245; sin embargo, volvió a escalar hasta cerrar en $ 250, con un volumen negociado récord de u$s 100 millones.

"El mercado no tiene profundidad, entonces con cualquier venta mínima, de u$s 5 millones, por ejemplo, lo podés hacer subir $ 5 si del otro lado no hay empresas que quieran comprar, que por lo general son mineras o agropecuarias", explican en las mesas.

Lo cierto es que, si bien los hedge funds, que son fondos especulativos, aprovecharon para comprar a precios de remate, aunque sea para tratar de hacer ganancia con el trading a corto plazo, también se les adjudica ser causa de la suba del CCL.

"Efecto momia"

Circularon en el ambiente nombres de dos fondos de renta absoluta liquidando: Ashmore y Autonomy. Es que, con la baja de todos los mercados a nivel mundial, varios hedge funds que habían apostado a activos de riesgo en Egipto sufrieron pérdidas millonarias, y tuvieron que salir a rematar todo lo que habían comprado, por haber perdido millones.

Entre los activos de riesgo que salieron a vender están los bonos argentinos: esto provocó la suba del contado con liquidación y el aumento del riesgo país, que llegó a 2508 puntos, en una jornada donde el BCRA compró u$s 150 millones y el MEP avanzó 1% hasta $ 243,50, con un volumen operado récord de u$s 80 millones.

Rumores van y vienen

Los rumores fueron y vinieron a lo largo de toda la rueda, desde que el Central había salido a comprar bonos en dólares para hacer bajar el CCL, lo cual no explicó el fenómeno, ya que fueron los hedge funds; hasta que los importadores habían hecho subir al contado con liquidación, por las nuevas restricciones, lo que tampoco es exacto.

"El que entra a CCL para importar no entra más al MULC. No tiene sentido el argumento", aclara un funcionario del Gabinete económico.

Lo que sí hizo el BCRA es salir a defender la curva de bonos en pesos, por lo cual compró bonos CER por $ 70.000 millones para sostener el precio.

Para Gonzalo Gaviña, asesor financiero de PPI, los bonos en dólares no encuentran piso, con rendimientos del 35%, lo que se traduce, a su vez, en un riesgo país muy elevado: "Ver a los AL30 rozando los u$s 19, habla de valores altísimos, de una situación de alto estrés, con los inversores esperando nuevos indicios por parte del gobierno que den tranquilidad, pero sucede todo lo contrario. Los nuevos movimientos del Gobierno no están ayudando para nada al mercado".