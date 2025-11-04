El dólar bluehoy martes 4 de noviembre se ofrece a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. Tras cerrar la semana pasada con un desplome de $ 80, el paralelo comenzó la primera rueda de la semana a la baja y se aleja del máximo de $ 1550 que alcanzó el pasado miércoles 22 de octubre.

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 4 de noviembre cotiza a $ 1450 para la compra y $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa oficial tuvo durante octubre un recorrido zigzagueante producto de la tensión electoral. Arrancó el mes a $ 1450, llegó a un máximo de $ 1550 en las ruedas previas a las elecciones y cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria del oficialismo. Si bien durante la última semana bajó $ 40, en el global del mes pasado totalizó un incremento de $ 25.

En tanto, el dólar mayorista abrió a $ 1447,10 para la compra y $ 1497 para la venta, superando por muy poco el tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubicó en $1950 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-4%). El paralelo cotiza $ 190 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El lunes, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.786 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 4 de noviembre

El dólar bluehoy martes 4 de noviembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1450 $ 1500 Dólar Blue $ 1425 $ 1445 Dólar Mayorista $ 1447,10 $ 1497 Dólar MEP $ 1494,2 $ 1499,8 Dólar CCL $ 1506,2 $ 1547,5

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 4 de noviembre

El dólarCCL o dólar cable hoy martes 4 de noviembre se consigue a $ 1506,2 para la compra y $ 1547,5 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 4 de noviembre

El dólarMEP hoy martes 4 de noviembre se ubica a $ 1494,2 para la compra y $ 1499,8 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 4 de noviembre

El dólar oficial hoymartes 4 de noviembre operó a $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación.

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.465,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.420,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,000 1.470,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.410,000 1.470,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.460,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,000 1.470,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.472,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.475,000

El mercado espera menos inflación y más bajas de tasas: qué bonos convienen

El mercado anticipa por estos días una inflación de 2% para noviembre y un leve rebote al 2,2% en diciembre, para luego retomar su tendencia a la baja, que apunta al 1,5% a mediados de 2026.

Los analistas ven valor en los títulos con rendimiento fijo, lo cual podría llevar a las tasas nominales y reales hacia niveles más deprimidos, pero, ¿cuáles son los bonos preferidos por el mercado?

Lee la nota completa en este enlace.