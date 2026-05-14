Al cierre de los mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.400. Esta cifra señala una diferencia de 0,72% en relación a la sesión de apertura. Hoy la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de incremento. Este comportamiento refleja un aumento en la demanda de la moneda, lo que puede influir en las expectativas del mercado y la economía en general. Sin embargo, es importante considerar las posibles fluctuaciones en los próximos días que podrían alterar esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 13.77%, es menor que su volatilidad anual del 19.79%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).