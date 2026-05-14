La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 14 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.365, cifra que demuestra una diferencia de 2,93% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 3, indicando que en los últimos días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere una mayor demanda y un posible impacto en la economía local, lo que podría generar expectativas de cambios en políticas monetarias. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 34.27%, es mayor que la volatilidad anual del 30.67%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).