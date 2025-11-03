En esta noticia
El dólar oficial hoy lunes 3 de noviembre subió $ 25 y cotizó a $ 1450 para la compra y $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa tuvo durante octubre un recorrido zigzagueante producto de la tensión electoral. Arrancó el mes a $ 1450, llegó a tocar los $ 1515 en la rueda previa a las elecciones y cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria del oficialismo. Si bien durante la última semana bajó $ 40, en el global totalizó un incremento de $ 25.
En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1473 para la compra y $ 1482 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $1950 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue hoy lunes 3 de noviembre cae $ 5 y se ofrece a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El paralelo cerró la semana pasada con una baja de $ 80 aunque, en elglobal del mes, la caída se redujo a solo $ 15 desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $ 1550.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-4%). El paralelo cotiza $ 190 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El lunes, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s40.786millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.415,000
|1.465,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.395,000
|1.465,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.420,000
|1.475,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.420,000
|1.460,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.420,000
|1.470,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|BANCO MACRO S.A.
|1.410,000
|1.472,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.415,000
|1.475,000
