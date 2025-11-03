El dólar oficial hoy lunes 3 de noviembre subió $ 25 y cotizó a $ 1450 para la compra y $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa tuvo durante octubre un recorrido zigzagueante producto de la tensión electoral. Arrancó el mes a $ 1450, llegó a tocar los $ 1515 en la rueda previa a las elecciones y cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria del oficialismo. Si bien durante la última semana bajó $ 40, en el global totalizó un incremento de $ 25.

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1473 para la compra y $ 1482 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $1950 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 3 de noviembre cae $ 5 y se ofrece a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El paralelo cerró la semana pasada con una baja de $ 80 aunque, en elglobal del mes, la caída se redujo a solo $ 15 desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $ 1550.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-4%). El paralelo cotiza $ 190 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El lunes, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s40.786millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 3 de noviembre

El dólaroficial hoy lunes 3 de noviembre opera a $ 1500para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.465,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.420,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,000 1.470,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.410,000 1.470,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.460,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,000 1.470,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.472,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.475,000

El mercado espera menos inflación y más bajas de tasas: qué bonos convienen

El mercado anticipa por estos días una inflación de 2% para noviembre y un leve rebote al 2,2% en diciembre, para luego retomar su tendencia a la baja, que apunta al 1,5% a mediados de 2026.

Los analistas ven valor en los títulos con rendimiento fijo, lo cual podría llevar a las tasas nominales y reales hacia niveles más deprimidos, pero, ¿cuáles son los bonos preferidos por el mercado?

Lee la nota completa en este enlace.