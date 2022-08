En diez ruedas, el Central ya cedió más de u$s 1200 millones al mercado

El Banco Central finalizó otra jornada con ventas de dólares de reservas. La autoridad monetaria obtuvo este martes un saldo negativo de unos u$s 64 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra jornada en la que la presión se dio por la demanda de divisas para la importación de energía.

De este modo, se mantiene la tendencia negativa sobre las reservas, lo cual preocupa al mercado, aunque la autoridad monetaria busca bajarle un tono. El titular de la entidad, Miguel Pesce, afirmó que no se está ante una "situación dramática" y espera que esto "se normalice en los próximos meses".

Con este nuevo resultado, en lo que va del mes la entidad acumula ventas netas por cerca de u$s 850 millones. A la vez, con esta seguidilla ya son más de u$s 1200 millones en las últimas diez jornadas, de acuerdo con estimaciones del mercado. En lo que va del año, el rojo es de casi u$s 300 millones.



DEMANDA ENERGÉTICA



Los operadores del mercado señalaron que la demanda de dólares para energía y combustibles, que significó cerca de u$s 100 millones, volvió a explicar el resultado negativo de hoy. A la vez, estimaron que en lo que va del mes la demanda por este concepto asciende a u$s 600 millones , aproximadamente.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que la demanda energética se reducirá a partir de este mes.

En tanto, el Central confía en que la presión en esta presión empezará a mermar a partir de este mes. El presidente de la entidad prevé que los u$s 2400 millones que se destinaron en julio a estos pagos se reducirán a u$s 1800 millones este mes y a u$s 900 millones en septiembre.



En una entrevista radial, el funcionario destacó que a la demanda energética se suma un "retraso en la liquidación del sector sojero", que según estimó se ubica entre u$s 2000 y u$s 2500 millones, aunque sostuvo que necesitarán liquidar en los próximos meses porque " tienen que pagar los costos de la nueva siembra ".

Por su parte, al cierre de ayer las reservas brutas se ubicaban en u$s 37.155 millones. En caso de seguir con esta tendencia, en los próximos días podrían perforar el umbral de los u$s 37.000 millones, aunque también dependerá de las variaciones que registren otras tenencias de la entidad, como el oro y yuan.