El campo le da la espalda a la soja: por qué la ganadería volvió a ser el negocio de moda del agro
La recuperación de la rentabilidad de la ganadería, la incorporación de tecnología y un renovado clima de confianza impulsan la demanda por campos ganaderos y mixtos. Qué hay detrás del repunte y cuáles son las zonas que concentran la mayor demanda.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 17 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.