El billete de $ 1 más buscado se subasta a un precio regalado

En las últimas semanas fueron tendencia los billetes coleccionables. Primero fue el el de $ 100, con Julio Argentino Roca al frente, que llegó a venderse por más de $ 22.000. Luego fue el rumor de que una moneda de $ 1 valía $ 15.000 por un error en su diseño - decia "provingias" en lugar de "provincias"- aunque finalmente terminó siendo desmentido .

Ahora el furor se centra en un lote de una serie de billetes y monedas que será subastado por el sitio alemán Biddr que podría llegar a tener varios objetos coleccionables, de un valor muy alto entre los coleccionistas.

Según la información disponible hasta el momento, uno de los billetes que integra el lote en cuestión podría tener un valor similar a el "San Martín Joven de 500 pesos", q ue para coleccionistas de la moneda nacional es uno de los más valiosos . Esto se debe a que solamente hay 10 ejemplares en buen estado, lo que vuelve casi imposible la tarea de encontrar uno.

Este billete de $500 es el más valioso de todos para los coleccionistas.

QUÉ CONTIENE EL LOTE

Según la información compartida por el sitio web que realiza la subasta, en la misma se pueden encontrar un total de 46 artículos diferentes entre los cuales hay diferentes variaciones de la moneda nacional. Incluso pueden encontrarse varios billetes del " Austral", que reemplazó al peso durante el mandato de Raúl Alfonsín .

En la foto de presentación se muestra el dorso de un billete de $ 100, que tiene una imagen de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires que realizó Juan de Garay en 1580. El diseño oficial del mismo data de entre 1943 y 1969.

Pero el dato de interés es el de un billete de 1 peso que se emitió entre 1947 y 1955, época también se ubica la salida del ya mencionado "San Martín Joven".

Si el billete en cuestión, que aparece listado como "P-260b 1 Peso", llega a ser de la época en la cual Pedro Eduardo Real y Julio Emilio Alizón García se encontraban al frente del Banco Central -lo que sucedió entre 1955 y 1956-, entonces el mismo podría ser un artículo realmente valioso.

El billete de $100 con el que se presenta la subasta.

Pero en caso de no serlo, cabe destacar que este tipo de billetes en la plataforma "Ebay" se pueden encontrar a un valor de entre u$s 4 y u$s 5 cada uno, por lo que el lote podría ser una buena inversión si no se eleva demasiado su precio base de 45 euros .

De todos modos, habrá que esperar para que el misterio se devele ya que la posibilidad de ofertar por el mismo abrirá recién el próximo 3 de diciembre.