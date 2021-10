La moneda argentina de 2,5 pesos que cotiza u$s 70.000, ¿qué características tiene y cuántas existen en todo el mundo?

La compra y venta de monedas en la Argentina sigue marcando tendencia en el mercado de coleccionistas y numismáticos, ya sea por sus características únicas o bien por que corresponden a ediciones limitadas de tal forma que las convierten en tesoros preciados.

En las últimas semanas la cotización de más $ 15.000 que logró reunir las piezas de un peso con el error "provingias" en su escritura permitió descubrir un sin fin de oportunidades para valerse de ingresos extras al desprenderse de los metales hoy un tanto devaluados en su valor nominal.

Con 140 años desde la primera edición en 1881 que incluyó sólo 9 entregas, la moneda de 2,5 pesos argentinos de oro cotiza en la actualidad u$s 70.000 , aunque la suma puede descender hasta u$s 5000 si se opta por las 421 que se acuñaron tres años más tarde, en 1884.

La moneda de plata, cobre y oro: sus orígenes y características

En 1875, el Congreso de la Nación definió el nuevo sistema monetario que adoptaría el país estableciendo el patrón mixto de oro y plata como respaldo del Peso Fuerte Argentino.

Luego, en 1881 se sancionó una nueva normativa junto con la inauguración en la ciudad de Buenos Aires, de la Casa Nacional de Moneda.

Durante sus primeros años se emitieron piezas de Oro, Plata y Cobre, cuyo diseño fue esculpido por uno de los mejores grabadores de su tiempo: el francés Eugene Oudiné, de la Monnaie de Paris.

Eugène André Oudiné

Así la ley estableció que se acuñaran monedas de Plata de 10, 20 y 50 Centavos y de 1 Peso, y monedas de 2,5 y 5 Pesos en Oro, por lo que su producción se inició de inmediato con el sello y las armas de la patria en el anverso y un rostro femenino con gorro frigio coronado por la palabra "Libertad" en el reverso.

Qué pasó con la moneda de 2,5 y 5 pesos de oro

Con un módulo de 19 mm y un peso de 4,03 gramos, medían 3 milímetros menos de lo que permitía la ley ya que establecía una mínima tolerancia en el fino de las para garantizar su calidad. De esta forma, un error en la confección de la normativa hizo que las monedas de 2,5 y 5 pesos de oro fueran casi imposibles de fabricar. Por este motivo, el Director de la Casa de Moneda, Eduardo Castilla, solicitó en varias oportunidades la corrección del margen aprobado a los legisladores, pero su petición nunca fue oída y optó por no acuñar dicha denominación.

Cuándo se fabricó la moneda de 2,5 pesos y por qué cotiza u$s 70.000

En 1881, recién inaugurada la Casa de Moneda, se acuñaron unas pocas monedas de 2,5 y 5 pesos para ser presentadas ante las autoridades, entre las cuales se incluyeron 9 piezas con la primera denominación. Luego, en 1884, el director del organismo monetario realiza el primer intento de acuñar piezas en forma masiva, pero nuevamente abandona los esfuerzos por su enorme dificultad dejando como resultado tan solo 421 piezas. Por lo que la producción total de esta rara denominación asciende a tan 430 entre los dos años que se llegaron a acuñar.

Cotización de las monedas de 2,5 pesos y dónde se encuentran

En la actualidad las fechadas en 1884 se pueden conseguir en el mercado a un valor que puede variar entre u$s 5000 y u$s 12.000, de acuerdo al estado de la pieza, mientras que si se quiere adquirir una de las nueve acuñadas en 1881, la suma asciende a u$s 70.000.

El último relevamiento dio cuenta de que sólo existen 3 piezas en manos privadas, otras 5 en museos o instituciones públicas y una novena que aún se desconoce su paradero.