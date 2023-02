No para: el BCRA volvió a vender dólares de reservas y ya son u$s 1400 millones en un mes

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas internacionales. La entidad obtuvo este viernes otro resultado negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra jornada de operaciones con volumen moderado, con apenas u$s 276 millones de contado.

La autoridad monetaria terminó la rueda con ventas netas por alrededor de u$s 49 millones tras su intervención cambiaria, por lo que el saldo negativo en lo que va del mes creció a unos u$s 918 millones. Desde el 17 de enero, cuando inició la racha vendedora, el rojo acumulado asciende a casi u$s 1400 millones.

Al menor ingreso de dólares en el mercado oficial de cambios por parte del sector agroexportador, en la jornada de este viernes también ejerció presión que es la "previa de un fin de semana largo, que suele anticipar operaciones", justificó el equipo económico.

"La próxima semana será acotada por los feriados del lunes y martes, una circunstancia que no debería tener impacto en el escenario local toda vez que las condiciones estructurales del mismo se mantienen sin modificaciones, con escasas chances de novedades significativas hasta el final del mes en curso", agregaron los operadores de PR.



Por otro lado, la entidad dispuso un alza de 36 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que terminó en $ 193,19. En tanto, el minorista avanzó a $ 200,55, por lo que el "dólar turista", que tiene un recargo del 100% para compras en el exterior superiores a u$s 300 por mes, llegó este viernes a los 400 pesos.