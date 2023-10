El BCRA sumó dólares a las reservas y recortó la pérdida del mes

El Banco Central retomó este jueves las compras dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios. Con un monto moderado, cortó las ventas netas recientes, en una jornada en la que se mantuvo la tensión cambiaria y los dólares paralelos avanzaron hasta nuevos máximos históricos nominales.

El Central terminó la rueda con un resultado a favor de alrededor de u$s 11 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el saldo negativo acumulado desciende a aproximadamente u$s 85 millones en lo que va de octubre y u$s 1840 millones en el año.

Allanan cincuenta cuevas que venden dólar blue

"La mejora en los ingresos desde el exterior y una menor presión compradora derivaron en un escenario que permitió que la autoridad monetaria pudiera rehacerse parcialmente de las pérdidas de las jornadas anteriores", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

El operador sostuvo que "dificultades técnicas y fallas en los sistemas de autorización de operaciones por parte de los organismos de control también contribuyeron a un bajo caudal de negocios" en el mercado oficial de cambios, lo que generó un clima de distención.

Las reservas brutas, en tanto, siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 27.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias se situaban en u$s 26.468 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.