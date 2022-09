El BCRA hizo otra fuerte compra de dólares y ya son u$s 3300 millones en el mes

El Banco Central sigue con su racha de compra de dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios. La entidad acumula catorce jornadas consecutivas de compras, en el marco del "dólar soja", que está acelerando los ingresos de divisas del sector del agro a la plaza cambiaria.

La autoridad monetaria obtuvo este viernes un saldo a favor de u$s 180 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que los agroexportadores ingresaron u$s 331 millones a través del esquema de cotización para el sector.

El sector del agro sigue ingresando fuertes cantidades de dólares al mercado oficial de cambios.

Tras este nuevo saldo a favor, las compras del Central ascienden a más de u$s 3300 millones en el acumulado del mes. El sector agroexportador, en tanto, durante este período y bajo este esquema de cotización para el sector acumula ingresos a la plaza cambiaria por unos u$s 5300 millones.

Los ingresos del sector del agro superaron esta semana el objetivo de los u$s 5000 millones que se había previsto inicialmente para todo septiembre, ya que los agroexportadores aprovecharon la cotización de $ 200 por dólar (por encima del precio oficial) que está vigente este mes.

CAÍDA DE RESERVAS



A pesar de las fuertes compras del Central, las reservas brutas retrocedieron en los últimos días. Ayer se realizó un pago de u$s 1700 millones al FMI, por lo que las tenencias brutas finalizaron la jornada con una baja de u$s 1424 millones para ubicarse en u$s 36.139 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

El de ayer fue el último pago de vencimientos que el Estado debe abonarle este mes al organismo multilateral de crédito en concepto de vencimientos y se suma a los u$s 890 millones que le abonó el miércoles. En tanto, el Gobierno espera que lleguen los u$s 3900 millones que la misma entidad le enviará al país.