El BCRA compró dólares pero cerró agosto con un rojo mayor a u$s 500 millones

El Banco Central adquirió u$s 5 millones de dólares en el mercado de cambios oficial este miércoles. Sin embargo, la racha de 15 jornadas consecutivas de compras no alcanzó para dar vuelta el resultado de agosto que cerró con un rojo de aproximadamente u$s 520 millones.

La escasez de reservas preocupa a los mercados, economistas y hasta al mismo Gobierno que enfrenta una revisión de metas con el FMI, muy lejos de los objetivos planteados en términos de acumulación de divisas.

Los cálculos acerca de las reservas netas no son uniformes. Sin embargo, están cayendo a la par de las brutas y están lejos de los u$s 6400 millones que deben alcanzarse para fines de septiembre para cumplir con la meta con el FMI.

Bimestre para el olvido

El resultado negativo de agosto se suma al saldo negativo de julio que llegó a los u$s 1284 millones, por lo que en el bimestre acumuló ventas netas por más de u$s 1700 millones.

Según la consultora LCG, durante julio se observó la mayor caída del año en el volumen de reservas internacionales, que fue de u$s 4555 millones. Esta baja se produjo porque a las ventas netas se sumaron pagos de deuda por u$s 2667 millones.

En lo que va del año, el saldo de compra y ventas de divisas del Banco Central es apenas positivo y llega a los u$s 40 millones.

"Si bien en agosto la mayor liquidación del agro mejoró y la demanda para pagos de energía se redujo notablemente, dada la mayor demanda de otros sectores, el saldo de operaciones cambiarias del BCRA continuó siendo negativo por lo que el BCRA acumuló ventas netas por más de u$s 500 millones", destacó Martín Polo, estratega jefe de Cohen Aliados Financieros.

"Esto, sumado a los pagos de deuda en moneda extranjera y a la desvalorización del oro y del yuan, implicó una caída de u$s 1.300 millones en el stock bruto de reservas internacionales, que se ubican en u4s 36.840 millones, el nivel más bajo desde noviembre de 2020", agregó.

En este punto especificó que "descontando los encajes, los préstamos Repo con otros bancos centrales y el swaps con China, el stock de reservas netas cae a apenas u$s 300 millones, muy alejado de la meta establecida en el acuerdo con el FMI".