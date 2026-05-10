Ya sin alertas a la vista, el Banco Nación dispuso este domingo medidas de asistencia financiera destinadas a acompañar las graves consecuencias económicas en mipymes y personas humanas afectadas por las adversidades climáticas de 8 y 9 de mayo. La entidad anunció que la asistencia regirá para los afectados en una amplia región de la Costa Atlántica bonaerense y en otras provincias de la región patagónica. Un potente ciclón extratropical golpeó con extrema dureza a laCosta Atlántica. Se registraron olas de más de siete metros de altura, la destrucción de balnearios. En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario conformó un “comité de emergencias” junto a Prefectura Naval y dispuso el cese total de la actividad en el puerto, ordenando el cierre de las escolleras norte y sur. Asimismo, las autoridades solicitaron a los clubes náuticos la “suspensión total de actividades deportivas” y exigieron a los amarradores el “refuerzo de amarras” ante la violencia del oleaje que comenzó a intensificarse desde la noche del viernes. El escenario en Necochea fue aún más grave, donde los vientos se incrementaron de manera violenta con ráfagas que oscilaron entre los 80 y 100 kilómetros por hora. Esta situación obligó a los organismos de seguridad acerrar la Ruta 288, que permanece “inundada e intransitable”, además de clausurar el acceso a la zona de la escollera local. Beneficiará a personas humanas y mipymes serán atendidas con asistencia financiera y prórrogas de vencimientos para operaciones comerciales y personales vigentes. El Banco Nación enumeró las diversas medidas que puso en marcha: -Financiamiento para mipymes (bajo cualquier forma societaria o unipersonal). -Para las personas afectadas se habilita: -Requisito obligatorio En todos los casos será obligatoria la presentación de una declaración jurada firmada por el cliente, en la que acredite encontrarse afectado de manera directa por la adversidad mencionada.