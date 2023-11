El audaz consejo de Carlos Maslatón para Axel Kicillof frente a la dolarización de Javier Milei

El abogado liberal Carlos Maslatón le propuso un audaz consejo al gobernador bonaerense Axel Kicillof tras conocerse el resultado del balotaje.

A través de sus redes sociales, Maslatón le sugirió crear una nueva cuasimoneda bonaerense para enfrentar la dolarización que pregona Javier Milei, el próximo presidente de la Nación.

" Si el Presidente Milei desmonetiza el peso argentino, el Gobernador Kicillof tiene la mayor oportunidad constitucional y política de su vida. Puede crear la moneda bonaerense, moneda no bono , asumiendo las atribuciones reservadas por el Pacto de San José de Flores de 1859", comenzó postulando Maslatón.

Para el abogado, quien en el último tiempo se distanció de La Libertad Avanza, "en un país sin pesos y dependiendo de la moneda dólar falsificada por los Estados Unidos, una moneda de la Provincia de Buenos Aires puede tener gran éxito ".

Maslatón desglosó algunos de los lineamientos para implementar una moneda bonaerense:

Emisión y exclusiva total y para siempre del equivalente a 10 billones de pesos actuales, con cap a lo Bitcoin; La moneda será de papel de alta calidad y circulará anónimamente en el territorio provincial y en cualquier parte del mundo, jamás será crypto ni digital, flotando contra otras monedas y contra bienes y servicios; Solamente cuentas-custodia en el Banco Provincia, o sea digamos (sic) el depositante no cede la propiedad al depositario por lo cual éste no puede multiplicar secundariamente el dinero; Para prestar plata ajena se debe tomar dinero previamente a otro, no hay moneda bancaria pura; No existe para la moneda de la Provincia el contrato de depósito irregular, solo el contrato de depósito regular.

"Con estas bases, no fallará la moneda bonaerense y se desafiará con fuerza política suficiente el plan de dolarización de Milei y Ocampo", concluyó Maslatón.

Reapareció el autor de la dolarización de Javier Milei y habló a favor del Banco Central

El encargado de cerrar el Banco Central (BCRA) y el autor del plan, Emilio Ocampo reapareció en la escena pública, pero sin dar precisiones .

"No voy a entrar en detalle sobre ningún plan de dolarización en curso", afirmo Ocampo. Y agregó: "Cualquiera que opine o quiera dar afirmaciones contundentes no saben de lo que hablan, porque no lo hemos compartido con otros economistas que están fuera de nuestro equipo".

Durante su participación en el Marval Legal Forecast 2024, Ocampo sostuvo que hace 50 años los argentinos adoptaron la moneda a estadounidense , de forma espontánea y para protegerse, por lo que la dolarización, no sería más que un reconocimiento de la situación.

En cuanto a su implementación, destaco que dependerá de las condiciones de la Argentina. Aunque en términos generales existen dos tipos: el compulsivo que implicaría suprimir el peso y el competitivo en donde el dólar sería la moneda de curso legal en conjunción con otra moneda.

