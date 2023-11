Reapareció el autor de la dolarización de Javier Milei y habló a favor del Banco Central

Luego del pacto entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato, Javier Milei, y las interrogantes que se abrieron sobre el futuro de la dolarización, a cinco días del balotaje, el encargado de cerrar el Banco Central (BCRA) y el autor del plan, Emilio Ocampo reapareció en la escena pública, pero sin dar precisiones .

"No voy a entrar en detalle sobre ningún plan de dolarización en curso", afirmo Ocampo. Y agregó: "Cualquiera que opine o quiera dar afirmaciones contundentes no saben de lo que hablan, porque no lo hemos compartido con otros economistas que están fuera de nuestro equipo".

Durante su participación en el Marval Legal Forecast 2024, Ocampo sostuvo que hace 50 años los argentinos adoptaron la moneda a estadounidense , de forma espontánea y para protegerse, por lo que la dolarización, no sería más que un reconocimiento de la situación.

En cuanto a su implementación, destaco que dependerá de las condiciones de la Argentina. Aunque en términos generales existen dos tipos: el compulsivo que implicaría suprimir el peso y el competitivo en donde el dólar sería la moneda de curso legal en conjunción con otra moneda.

Frente a los cuestionamientos por la pérdida de señoraje sostuvo que se trata de un absurdo. "En este contexto, hemos perdido el señoraje. Las estimaciones afirman que hay u$s 250 mil millones en billetes estadounidenses en la Argentina. Y la base monetaria, a dólar blue, no es más de u$s 7.500 millones, un numero bajo", argumento.

Pero quien sería la persona encarga de cerrar la casa de la moneda hablo a favor de la institución. "Hay ciertas funciones del BCRA que son necesarias. Lo que hay que eliminar es con la capacidad del poder político para emitir dinero discrecionalmente para financiar su exceso de gasto", destaco.

En esa línea, Ocampo retruco a quienes cuestionan la propuesta por la pérdida del prestamista de última instancia. "Cuando un soberano no tiene acceso a mercado de capitales y tiene déficit, el BCRA tiene una capacidad limitada", afirmó.

Debido a que con su accionar, dado el contexto de inflación mensual por encima del 10% en agosto y septiembre, implicaría una expansión monetaria que podría llevar a la Argentina una hiperinflación . Por lo que aseguro que la institución más que un prestamista es un deudor del sistema bancario.

La llegada de Ocampo a La Libertad Avanza

La incorporación de Ocampo al equipo técnico se produjo luego de la victoria en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que ubico en el podio al líder libertario con más de 7 millones de votos (30,04%) y relego a las dos fuerzas políticas históricas.

"Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo", escribió en su red social X. Y cerro su mensaje con el eslogan de la fuerza: "VLLC" (viva la libertad carajo).

Previo a su arribo a la LLA, junto con el Nicolás Cachanosky, presentaron su propuesta a los principales candidatos, que está plasmado en el libro Dolarización, una solución para la Argentina, pero fue rechazada por todos, salvo por Milei.

En base en sus últimas declaraciones, para Ocampo, el remedio para la enfermedad de la inflación estaría en la adopción de la moneda estadounidense. Así, proyecta de que, en caso de que Milei asuma en diciembre, en los próximos 16 meses (abril de 2025) todos los pesos se canjearían por dólares.