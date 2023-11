Carlos Maslatón: su pelea con Milei y por qué el balotaje tiene "un final abierto"

Faltan pocas horas para que se defina quién será el próximo Presidente de la Argentina y, luego de un debate que dejó en una compleja posición a Javier Milei, Carlos Maslatón, abogado liberal y exmilitante de La Libertad Avanza, analizó el entramado político en un mano a mano con El Cronista. Para quien supo ser aliado del libertario y hoy es uno de sus críticos más ácidos, aún no está todo dicho de cara al balotaje del domingo próximo.

-¿Cómo ve el panorama para Milei tras el debate?

-La elección está pareja, el debate de Massa fue brillante, y el de Milei fue pésimo. Massa demostró que es un hombre de Estado y que puede gobernar. Milei demostró que no tiene la menor idea . Pero estoy viendo las repercusiones del debate y veo que quedó tan minimizado Milei que generó hasta solidaridad. El resultado es una sorpresa, las encuestas siguen mostrando cierta paridad , tal vez apenas arriba Milei, pero a raíz de las experiencias de las PASO y las generales, donde las cosas fueron diferentes, no me sorprendería que pudiera ganar Massa tranquilamente. Es un resultado abierto.

- ¿Pesará más el miedo a Milei y Villarruel o el panorama económico que hoy le toca vivir a la Argentina?

-Acá hay un problema grave para el Gobierno y para Massa que es el siguiente: el nivel de actividad ha estado en aumento en los últimos dos años; salíamos de una recesión, pero con un costo que es la inflación, que el Gobierno no supo manejar y tiene una causa única, las Lelics en el Banco Central. Es decir, no hay una causa importante que tenga que ver con la emisión, sino que es financiera, producto de haber recurrido a un mecanismo antiinflacionario que es inflacionario y además viene del gobierno anterior y este gobierno lamentablemente no lo quiso desarmar. Entonces queda como una cuota pendiente y tiene un enorme costo político. A su vez el país está menos mal de lo que la gente cree. El comportamiento de Milei y Villaruel no es democrático y rompen el pacto que tenemos desde 1983 .

-Se vieron en los últimos días imágenes de Villarruel en una marcha, pero con logo y sellos propios, distintos a los del partido por el que se presenta ¿Le dice algo esto?

- Es intencional, quiere cortarse sola . Ese tipo de actitudes se vieron bastante en la campaña: ella quería ser candidata a la gobernación por la Provincia de Buenos Aires, estuvo un año armando eso y no le fue muy bien. Se generó mucho malestar en La Libertad Avanza, y de hecho este año hubo un enfrentamiento entre gente más cercana a Milei y la gente de ella. Ella siempre tuvo intención de hacer las cosas aparte.

-¿Cómo podría condicionar Macri un gobierno de Milei?

-Bastante. Macri quiere poner de ministros a dos de las personas que son responsables del desastre de la crisis económica de 2015 y 2019, que son (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo , los hombres que llevaron a la Argentina a la renegociación de deuda de 2019. Eso es malo, yo creo que es un retroceso. Y además Macri quiere mantener negocios y protegerse nuevamente, y eso seguramente generará choques internos porque había otras personas designadas para puestos. También el tema económico, con Emilio Ocampo, que viene con un plan distinto de Sturzenegger y Caputo, que aparentemente vienen con lo mismo que en 2015.

- ¿Y al interior de La Libertad Avanza?

-Hoy no hay una respuesta al respecto. Villarruel quiere toda la parte de seguridad e inteligencia, pero el problema es que Milei es totalmente volátil, cambia de opinión continuamente, y no es solamente una volatilidad en la superficie, sino en la acción. Es una persona a la que le cuesta tomar resoluciones en concreto. También Milei tiene una tendencia muy grande a romper acuerdos o romper con quienes le hacen sombra, y casi diría que se puso en inferioridad psicológica frente a Macri, sobre todo por un tema de conveniencia . Macri tiene sumo interés en manejar ese gobierno.

-¿El rol de Macri dentro de LLA puede poner en tela de juicio el rol de Karina Milei?

-Podría pasar y de hecho ya hubo un incidente el fin de semana pasado: no hubo nadie de Juntos por el Cambio en la Facultad de Derecho. Eso fue una desinvitación que tiene que ver no sé si con diferencias políticas o diferencias económicas. Hay algo de ese lado. La relación política de todas las personas que traten con Milei y Karina siempre será conflictiva. Cambian de un segundo al otro, con lo cual esa relación con JxC.

- ¿Cuándo estaba con Milei imaginó que esto iba a terminar así?

-Sí, sí. Exactamente. De hecho, en las últimas semanas que estuve empecé a ver esa concordancia con Macri. Yo cuando quedé afuera del movimiento, en junio del año pasado, publiqué varias veces que me iba a mantener al margen y lo iba a votar igual, manifestándome libremente con opiniones y mi voto iba a estar siempre y cuando no se unan con Juntos por el Cambio. Y lo confirmé: lo voté en las PASO, en las generales y se alió con Macri, así que ahora voy a votar a Massa . Cuando veía que había zooms de Milei, Benegas Lynch y Macri dije " acá hay algo raro, Macri va a tirar abajo su propia campaña", y así lo hizo, primero con Larreta, después con Bullrich.

- ¿Qué paso en el debate? ¿No hubo asesoramiento?

- Eso es lo que él puede dar, marca un desconocimiento de la función para la que se está postulando. El domingo pensé que esto iba a inclinar las cosas fuertes para el lado de Massa, pero no lo sé, veo ciertas reacciones que parece que no van tan claramente para ese lado. Pero esto es pura teoría.