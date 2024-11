Efecto blanqueo: las empresas lanzaron deuda por u$s 4000 millones

En esta noticia Energía y bancos

Proyectos

Con los dólares del blanqueo, u$s 20.631 millones depositados en cuentas en bancos y en Alyc, se está produciendo un auge de emisiones de deuda por parte de empresas argentinas.

Según datos de la Comisión Nacional de Valores a cargo de Roberto Silva, en dos meses, septiembre y octubre, hubo lanzamientos de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 3732 millones.

En algunos casos hubo tramos internacionales para estas emisiones, pero la mayoría de ellas se apoyó en las nuevas fuentes de financiamiento. En noviembre ya se habría llegado a los u$s 4000 millones.

Si se analiza el listado de empresas emisoras observa que la mayoría de ellas pertenece al sector de energía, y con una alta conexión con Vaca Muerta. Así están YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, CGC, Vista, Tecpetrol y Crown Point Energía.

En la medida en que veamos flujos de emisiones de deuda, el impacto será directo también en el mercado cambiario. Es lo que está detrás también del cierre de la brecha cambiaria, hoy menor al 6% entre el dólar oficial y el MEP.

Al momento del lanzamiento del blanqueo, Luis Caputo destacó que el interés no era tanto recaudatorio sino más bien generan las condiciones para un impulso a la economía.

El bajo costo de regularizar activos fue una zanahoria para lograr alta adhesión y de hecho se lo logró dado que se incrementaron depósitos en dólares en bancos y Alyc por los mencionados u$s 20.631 millones, los que gran parte sirvieron para financiar emisiones de deuda.

Otras empresas directamente se financiaron con bancos a bajo costo dado que la alta liquidez en dólares facilitó la captación de fondos para inversiones.

El BID aprobó un financiamiento por más de u$s 2000 millones para proyectos en la Argentina

Energía y bancos

Entre los lanzamientos más significativos se encuentran los de YPF con la Serie Clase XXXI por u$s 540 millones con vencimiento en septiembre del 2031. YPF energía Eléctrica también hizo una oferta por u$s 420 millones con la serie XVIII con amortización final en octubre del 2032.

Pampa Energía, conducida por Marcelo Mindlin, efectuó un lanzamiento de la Clase 21 de una ON por u$s 410 millones con pago final en septiembre del 2031.

Los bancos también tuvieron su capítulo de emisión de ON con el Galicia lanzando ON por u$s 325 millones a octubre del 2028, el Comafi por u$s más de u$s 100 millones y el BST por u$s 12 millones.

Proyectos

Las emisiones de deuda continuarán y siempre el sector energético será el imán de las divisas.

YPF por ejemplo saldrá a captar u$s 1500 millones en el mercado externo y u$s 500 millones en la plaza local. Todo forma parte del proyecto de Vaca Muerta Sur y que fuera lanzado ayer con su presentación para el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) al que se sumarían Shell, Chevron, Vista, Pampa Energy y Pan American Energy como socios.

Goldman Sachs ayer hizo un informe sobre la evolución probable de los precios de los commodities, con eje en el petróleo. "Nuestro escenario base es que los precios del Brent se mantengan en un rango de 70 a 85 dólares... pero los riesgos de salir de este rango están creciendo".

En la medida en que veamos flujos de emisiones de deuda, el impacto será directo también en el mercado cambiario. Es lo que está detrás también del cierre de la brecha cambiaria, hoy menor al 6% entre el dólar oficial y el MEP.

Los efectos del blanqueo así se están gradualmente sintiendo en la macroeconomía. Cierra por todos lados. Tasas en baja, mayor actividad y estabilidad cambiaria. Bingo