Qué debería hacer Milei con los dólares de los argentinos, según De Pablo y Zuchovicki

El Gobierno se prepara para anunciar una serie de medidas, con el objetivo de incentivar a los argentinos a mover los dólares que se encuentran "bajo el colchón" y remonetizar la economía.

Así lo anunció el ministro Luis Caputo, quien estimó que "hay u$s 200.000 millones en los colchones" y reiteró que, en los próximos días, se dará a conocer la normativa para poder darles circulación.

"¿Por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene?", se preguntó en un evento organizado por Research for Traders. Previamente, el titular del Palacio de Hacienda había asegurado que la Argentina tiene "muchísimos más dólares que pesos", por lo que, para mantener al alza la recuperación económica, se requiere que este dinero se vuelque a la calle.

En ese sentido, y a falta de confirmación oficial, la administración de Javier Milei planea introducir desregulaciones en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ARCA y el sistema financiero.

Al respecto de ello, el economista Juan Carlos de Pablo opinó sobre las medidas que podría impulsar el Ejecutivo y señaló que la prioridad debería ser para aquellos contribuyentes que tienen "dólares blancos".

"La primera cosa que tenés que privilegiar es que gasten los que tienen dólares blancos porque nunca evadieron, pero por razones de seguridad tienen dólares, o porque evadieron y después blanquearon", explicó en Neura.

Caputo señaló por qué es importante remonetizar la economía: "Necesitamos que empiecen a circular más dólares"

Y ahondó: "Aquellos que cumplimos con la ley, podemos tener prioridad en comprar cosas. Tenemos plata blanca, pero a patadas".

Medidas de Caputo: por qué la clave es el negocio y no los dólares, según expertos

"La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones", dijo Caputo en el streaming La Casa. Esto supondría que las próximas medidas podrían beneficiar a quienes quieran adquirir inmuebles, autos y electrodomésticos, entre otras cosas.

"Para nosotros es importante que se acelere esta remonetización en dólares. Queremos que la economía crezca porque implica más empleo y mejores salarios. Y como no emitimos pesos, necesitamos que también empiecen a circular más dólares", subrayó.

Sumado al análisis de De Pablo, el director ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, planteó que el protagonista de las medidas que anunciará el Gobierno no son los dólares que están bajo el colchón , sino qué van a hacer los argentinos con esas divisas.

"¿Por qué alguien invertiría? Porque es un muy buen negocio, por avaricia o codicia. Pero después hay que diferenciar bien cuándo es consumo. Si yo me compro un auto de lujo, voy a tener más gastos (seguro, patente, etc.). Ahora, si yo me compro un auto y lo pongo para funcionar en una aplicación, estoy generando riqueza ", argumentó en su programa "Cuando mis hijos tengan mi edad".

"El punto no son los dólares, es: ¿qué hago con esos dólares? ¿Qué negocio?", agregó en este sentido.

De igual modo, De Pablo consideró que "la clave (de la próxima normativa) es el negocio", pero insistió en reiteradas ocasiones que "hay que darle prioridad a los que cumplieron".