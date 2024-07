El preocupante análisis de Constantini sobre el dólar y el cepo: "Esto produciría..."

El empresario Eduardo Costantinti sostuvo que el dólar "no está en equilibrio" y explicó por qué el gobierno de Javier Milei todavía no levanta el cepo cambiario.

"A mi gusto no está en equilibrio. El dólar no se libera porque se produciría un aumento de la divisa, no digo una suba galopante, pero esto produciría más inflación y un efecto recesivo", señaló Costantinti anoche en una entrevista con el canal LN+.

"El Gobierno no quiere corregir el dólar por esos efectos colaterales. Mi opinión hoy es que ese mercado no está en equilibrio ", advirtió.

En este sentido, le hizo una sugerencia al Gobierno: "Si pudiéramos lograr el equilibrio en el sector externo, a pesar de tener un salto temporario en la inflación que se explique a la gente, que la población tendría que hacer un esfuerzo extra porque vería el índice de inflación elevándose durante uno o no dos meses, pero no como en diciembre y enero, no un 25% y un 20%, y se explicara a la gente, yo iría por eso".

Repreguntado por el periodista Luis Novaresio si tendrían que "corregir el tipo de cambio", Costantini agregó que también deberían "advertir que la inflación subiría temporalmente, seguir con una disciplina fiscal acérrima que haga de ancla y mejorar el equilibrio en el sector externo", sugirió el fundador y presidente de Consultatio.

El análisis de Eduardo Costantini sobre el dólar: "No está en equilibrio"

Costantinti valoró el programa económico del Gobierno y la bandera de la disciplina fiscal que lleva La Libertad Avanza, pero aseguró que hay problemas en el sector externo y remarcó la falta de reservas del Banco Central.

"El Gobierno, independientemente de errores o errores no forzados, lo que tiene es que es disciplinado con las finanzas públicas", señaló por un lado.

"Este Estado no tiene dólares. Estaba quebrado, con deuda en pesos y dólares, con reservas negativas. La administración logró reducir las reservas negativas. Ha comprado una cantidad de dólares sustancial, pero desde hace un mes y medio, dos, comenzó a perder reservas frente a las obligaciones", observó por el otro.