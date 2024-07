La advertencia de Cachanosky por los dólares que vende el Gobierno: "No son..."

El economista Roberto Cachanosky arremetió contra el nuevo enfoque del Gobierno, que apunta a sacrificar reservas para bajar la brecha cambiaria , y acusó al Ejecutivo de "violar la propiedad privada" y vender dólares "que no son de ellos".

"Lo que están haciendo es algo curioso. Si vos sos exportador, pusiste tu capital, exportás soja a Alemania y te dan los dólares, esos dólares son tuyos. Pero ¿qué te dice ahora el defensor de la propiedad privada? Que les des esos dólares a ellos y a cambio te van a dar pesos que no sirven para nada, y encima a un tipo de cambio menor", apuntó en diálogo con Radio Rivadavia.

Esta maniobra, señaló Cachanosky, es una "violación a la propiedad privada".

"Me quedo con tus pesos y como no quiero que suba el tipo de cambio libre, el contado con liquidación y las otros, voy a vender tus dólares al mercado. El problema es que están violando la propiedad privada. ¿Por qué el exportador les tiene que vender los dólares al BCRA? ¿Qué tipo de liberalismo es ese? Están vendiendo dólares que no son de ellos", agregó.

Además, quien supo ser mentor del presidente Javier Milei, advirtió que esta nueva etapa de "recrudecimiento monetario", tal como lo bautizó el Gobierno, podría generar graves inconvenientes en la cosecha del año que viene.

"Con esto que están haciendo están complicando incluso la siembra y la cosecha del año que viene, porque la rentabilidad del campo es muy finita, muy chiquita. La forma de aumentar la rentabilidad es aumentando la productividad por hectárea, y para eso tenés que invertir en fertilizantes u otros productos que te los cobran al dólar oficial más el Impuesto PAIS, ¿Van a invertir para tener más rentabilidad con este tipo de cambio? ", cuestionó.

"A mí me parece que se están confundiendo, un país no es una mesa de de dinero, un país es mucho más complejo desde el punto de vista económico, no es comprar acá, vender allá, cambiar algo por un bono o sacar dólares de allá. Eso es cosa de una mesa de dinero, el manejo de la economía es generar los incentivos para poder producir e invertir, crear puestos de trabajo y progresar (...) El mercado esto lo sabe y en algún momento va a reaccionar", completó.

Por último, Cachanosky volvió a cuestionar el tipo de cambio y aseguró que es algo que el oficialismo no podrá sostener a largo plazo.

"El problema de ellos no es la emisión como dijeron, es mantener el atraso cambiario porque le tienen miedo a un salto inflacionario. Todos sabemos cómo terminan este tipo de manejos. Vos podés atrasar el tipo de cambio durante un tiempo, pero en algún momento vas a tener que soltar o corregir y ahí bueno, los quiero ver", concluyó.