Las predicciones de Eduardo Costantini: dolarización, hiperinflación y crisis inmobiliaria

El empresario, Eduardo Costantini, fundador y presidente de Consultatio, analizó el contexto económico y político de la Argentina. Dijo que "el Estado está quebrado" y advirtió sobre una posible hiperinflación. Además, sostuvo que "el mercado de real estate hoy está barato" .

Durante un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, el magnate de real estate, habló durante una hora en un auditorio repleto.

"Esta crisis es más grave que otras. Es más aguda. Tenemos la sensación de que hay un fin de ciclo porque el Estado está quebrado. Hemos sufrido notables subas en los impuestos en los últimos 20 años. No tenemos créditos del exterior, agotamos el endeudamiento externo. Tenemos reservas negativas. Tenemos un doble quiebre. La Argentina forzosamente tiene que cambiar su política sino va a una hiperinflación", explicó el creador de Nordelta.

Con respecto a los resultados de las PASO, Costantini aseguró que la victoria de Javier Milei, "me sorprendió". Y de hecho fue muy crítico con Juntos por el Cambio (JxC). "Se preocuparon por la interna en vez de darle la cara a la gente. Ellos se peleaban por quien iba a ser presidente pensando que eran los ganadores. Milei fue la sorpresa porque se presentó como el rechazo a la casta política", describió.

Qué pasa con el mercado inmobiliario

"El único incentivo que le podes dar al mercado de bienes raíces es la estabilidad económica. Hoy no hay créditos. Hay que entender que Nordelta nació de una inversión de u$s 3000 millones sin créditos. Es decir que solo un pequeño mundo tiene acceso a esto", describió el empresario sobre el futuro del mercado de real estate.

Nordelta se convirtió en la ciudad de los countries más importante de zona norte

En cuanto a los precios, que se desaceleraron -en promedio un 35% en los últimos 3 años-, Costantini aseguró que " el mercado está barato solo porque el dólar está caro".

"Los desarrollos premium son lo que se venden hoy. El problema es que no se puede aumentar la base de compradores porque no hay créditos hipotecarios", resaltó el empresario que prevé lanzar, antes de fin de año, su nuevas torres residenciales "Catalinas Rio" en el Paseo del Bajo.

Para el empresario, "hoy la divisa estadounidense está baja. Debería estar entre un 20 y un 30% por arriba. Por lo menos tendría que estar cotizando en $ 470. En este contexto las propiedades están baratas en la Argentina".

El escenario que se viene

"La Argentina tiene u$s 3000 millones en el exterior. Hoy hay una fuerte desconfianza en el país, entonces la gente se refugia en el dólar. La política nacional hace que estemos donde estamos", dijo de manera crítica Costantini.

Para el empresario de real estate, es necesario una fuerte disciplina fiscal para que el futuro de la Argentina cambie. "Necesitamos disciplina fiscal. El Congreso debería aprobar un presupuesto más estricto, sino vamos a terminar en una hiperinflación ", describió.

El empresario participó de un encuentro ayer en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Costantini además se refirió a las generaciones más jóvenes que hoy quieren irse del país. "Parte de esta juventud votó a Milei, en busca de un cambio. Esta es una oportunidad. Es una crisis terminal", concluyó.

Para el empresario de real estate si el país continúa por este camino terminará en una hiperinflación

Por último, con respecto al futuro de la Argentina y una posible dolarización dijo que "lo razonable de un país es que tenga su moneda y el Banco Central sea independiente, custodie el valor de la moneda y que el Gobierno tenga la responsabilidad de las cuentas fiscales". Además dijo que "No veo factible a la dolarización porque no hay dólares. Cuando ganó Milei los mercados bajaron. Las expectativas no son favorables. El mercado tiene miedo que no sea factible el plan de Milei", agregó.

De cara a octubre agregó que "va a ganar Milei. Deseo que se atempere. Tiene que mejorar el diálogo y las negociaciones. Necesitamos un mensaje de shock. La Argentina nunca hizo las cosas con el tiempo, con paciencia. Los milagros no existen. Necesitamos años, décadas para solucionar los males estructurales que tenemos".