Dólar soja: el Banco Central compró u$s 457 millones en la semana y aumentaron las reservas

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de u$s 113 millones y en la semana adquirió u$s 457 millones, con lo que sumó la quinta jornada consecutiva de compras tras la reimplementación del dólar soja, el tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.

Gracias a la reimplementación del programa, el lunes la autoridad monetaria compró u$s 192 millones, el martes adquirió u$s 122 millones, el miércoles captó u$s 24 millones y ayer u$s 6 millones.

De esta forma, sumando el saldo positivo de hoy dan un total de u$s 457 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos u$s 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

La reapertura del programa estará vigente hasta fin de año y contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 que rigieron en la primera versión implementada.

"El dólar soja aportó hoy US$ 273 millones, desde el inicio del programa acumula ingresos por US$ 956 millones", precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Al anuncio del saldo comprador del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria comunicó que las intervenciones en el mercado permitieron recuperar reservas internacionales, que se ubican en u$s 38.291 millones.

El comunicado del Banco Central.

"Durante la primera semana en la que se restableció de manera extraordinaria y transitoria, el Programa de Incremento Exportador creado por el Decreto Nº 576, los exportadores liquidaron por valor de u$s 956 millones", concluyó el comunicado.