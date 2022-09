Dólar Qatar: así sería la nueva cotización de la divisa que buscan implementar por el Mundial 2022

El cepo al dólar oficial o minorista provocó que en Argentina surgieran más de 15 tipos de tipos de cambio, con cotizaciones muy dispares. La última, fue la anunciada por el propio ministro de Economía, Sergio Massa, a la que nombró dólar soja, con el fin de que los productores de esta oleaginosa puedan liquidar la cosecha a u$s 200, un precio más conveniente que el oficial.



Las medidas tomadas por la cartera que dirige el expresidente de la Cámara de Diputados no se quedan ahí, sino que ahora, en conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo fiscal investigará a 151 monotributistas que comprenden el 28% del total de esta categoría que viajará al Mundial de Qatar 2022.

Aumentos en el impuesto a las Ganancias e impuesto PAÍS

Tanto para ellos, como para los viajeros que sí cuenten con consistencias fiscales firmes para justificar el viaje, el Gobierno buscará implementar un aumento del 7% en el valor del impuesto a las Ganancias que se aplica al dólar turista o tarjeta. Es decir, el pago del anticipo pasaría del 45% al 52% a fin de año.

Feriados: confirmado, se suman dos días no laborales en septiembre

Bitcoin en cuenta regresiva: llega el cambio más esperado y hay máxima tensión en los inversores



En tanto, los turistas deberán abonar también el impuesto PAÍS, cuyo aumento lo dejaría alrededor del 82%, por lo que se incrementaría un 52% con respecto al valor actual del tributo.

El objetivo del Gobierno es equiparar la cotización del blue y de los tipos de cambios financieros con el turista a $ 270. Actualmente, el MEP cotiza a $ 271, mientras que el dólar tarjeta lo hace a $ 258, es decir, un valor "ganga", según le diría el analista y "gurú de la City" Salvador Di Stefano.

Con el pasaje al 82% del impuesto PAIS, más el 52% del anticipo de Ganancias, las cotizaciones se equilibrarían y el tipo de cambio del pago con tarjeta en el exterior ya no les sería tan barato y conveniente para todas aquellos que viajen a ver a la Selección argentina en Qatar.

El dólar blue también estaría en sintonía con el MEP y el CCL al cumplirse esta medida de acá a fin de año, cuando los viajes al exterior, ya sea por el Mundial o por las vacaciones de verano, estén a niveles que no comprometan por la cantidad de dólares que salen del país.

El problema del dólar ganga

Di Stefano ya había mencionado anteriormente el dólar ganga, el cual hacía alusión a esa conveniencia de "tarjetear" todo en el exterior, a causa del tipo de cambio bajo. "Si se une el pasivo monetario del Banco Central con las reservas, te deja un dólar equilibrio de $ 310, cuando el contado con liqui hoy cotiza a menos de $ 300", había dicho el gurú de la City, quien además había ironizado al afirmar que "dentro de poco vamos a empezar a tipificar al valor del dólar ganga".

En su informe titulado "Se van dólares por desconfianza y dólar barato'', el analista había hecho mención al déficit por turismo (u$s 4316 millones) y Qatar 2022, el evento futbolístico que, según el especialista "nos terminaría dejando sin dólares".

ANSES: está confirmado el aumento extra para jubilados y pensionados que no cobran el bono de $ 7000, ¿quiénes acceden?

Pese a las reiteradas quejas de Argentina, el gobierno británico de las Islas Malvinas está otra vez presente en una exposición en Uruguay



"La balanza de bienes y servicios en los últimos 12 meses es superavitaria en u$s 3972 millones. Sin embargo, los pagos de intereses y capital suman u$s 9335 millones de déficit, esto nos deja la balanza de dólares en un déficit de u$s 5363 millones en los últimos 12 meses al 31 de julio", había analizado Di Stefano en su informe sobre la salida de dólares por el evento futbolístico.

En cuanto a la balanza de dólares había señalado que en 12 meses salieron u$s 5.363 millones, lo que representa al 1% del PBI, mientras que las reservas se ubican en u$s 38.232 millones y representan el 7,4% del PBI.