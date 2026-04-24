Al cierre de los mercados de este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.370. Esta cifra señala una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor de manera consecutiva. Este aumento sugiere un fortalecimiento en la demanda del dólar, lo que podría indicar expectativas de inestabilidad económica o un ajuste en el mercado cambiario. La continuidad de esta tendencia deberá ser monitoreada para analizar su sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 26.74%, es menor que la volatilidad anual, que se sitúa en 30.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. Las personas que quieran adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).