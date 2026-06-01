Al cierre de los mercados de este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.415. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,7% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, marcada con un dato de 1, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda en el mercado informal, reflejando un clima económico que podría estar influyendo en la percepción del valor del dólar. Sin embargo, es crucial observar cómo se comporta en los próximos días para confirmar la sostenibilidad de esta tendencia.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue fue del 12.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 17.74%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las prohibiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: