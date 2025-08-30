Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este sábado 30 de agosto

El dólar oficial sábado 30 de agosto cotiza a $ x para la compra y $ x para la venta. El tipo de cambio acumula, no obstante, una suba considerable en los últimos 10 días, a falta de una semana para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1748,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy sábado 30 de agosto se ofrece a $ x para la compra y $ x para la venta. El paralelo subió 15 pesos y en lo que va de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 25 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,36%. El paralelo cotiza $ 120 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino de forma directa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.

Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 40.961 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 30 de agosto

El dólar oficial hoy sábado 30 de agosto opera a $ 1345 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.315,000 1.355,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.315,000 1.355,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.305,000 1.367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.315,000 1.355,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.323,000 1.363,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.310,000 1.360,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.330,000 1.380,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.335,000 1.370,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.305,000 1.345,000 BRUBANK S.A.U. 1.327,000 1.349,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.320,000 1.360,000 BANCO MACRO S.A. 1.328,000 1.368,000 BANCO PIANO S.A. 1.320,000 1.360,000

Dólar: vaticinan que seguirá subiendo y se vienen dos meses al rojo vivo

Pese a las tasas altas y encajes por las nubes, la presión cambiaria no afloja. Con escándalos políticos golpeando al Gobierno y en las vísperas de las elecciones, el mercado empieza a mirar a septiembre y octubre, meses donde se espera que la tensión en la plaza continúe y se intensifique si el Gobierno sufre un revés en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.

Y, si bien los analistas creen que el tipo de cambio se acercará al techo de la banda, apuestan a que no lo perforará.

Leé la nota completa en este enlace.