La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 8 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.480, cifra que demuestra una variabilidad de -3,27% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva con respecto a los días anteriores, ya que ha continuado en ascenso. Este comportamiento sugiere un aumento en la demanda de la divisa, impulsado por factores económicos actuales. La estabilidad del mercado parece influenciar esta alza, lo que podría tener implicaciones en la economía en general si esta tendencia se mantiene.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad del dólar oficial en la última semana, con un 36.44%, es mayor que la volatilidad anual del 33.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).