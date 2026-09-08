Al cierre de los mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.525. Esta cifra señala una diferencia de -0,33% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, ya que ha registrado un incremento en los últimos dos días consecutivos. Esta alza sugiere un aumento en la demanda de la moneda extranjera, lo que podría indicar una búsqueda de refugio por parte de los ahorristas ante la incertidumbre económica.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.25%, es menor que la volatilidad anual del 17.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: