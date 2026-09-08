Durante el cierre de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026, el dólar alcanzó los MXN 16.91, cifra que refleja una variación de la moneda del 0% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.36% y en el último año acumuló una baja de -8.09%, indicando una tendencia descendente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el dólar subió dos jornadas, alternó un retroceso y una subida, encadenó cuatro descensos y rebotó en las dos últimas; el balance neto es neutro, con cierre cercano al nivel inicial.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 7.25%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que se han registrado incrementos en los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento indica que el valor del Dólar está fortaleciéndose en comparación con días anteriores.

Sin embargo, es importante considerar que, aunque la tendencia es positiva, factores externos como la inflación y políticas económicas pueden influir en su estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, se debe mantener un seguimiento constante para entender cómo esta tendencia puede evolucionar en el futuro.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.