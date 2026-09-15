Durante el cierre de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.15, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.09% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.19 pesos y un mínimo de 17.13 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.53%, pero en el último año acumula -7.06%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar mostró alta volatilidad: inició con dos caídas, luego repuntó dos jornadas, tuvo un vaivén con nueva corrección de dos días y finalmente cerró con dos alzas, dejando un balance neto estable pero con sesgo alcista al final.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar ha sido del 7.15%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva después de dos días consecutivos de incremento. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual puede estar influenciado por factores económicos locales y globales.

En comparación con días anteriores, el Dólar ha experimentado estabilidad, pero la reciente alza indica un posible cambio en la confianza del mercado. Los inversores estarán atentos a futuros indicadores que puedan afectar esta tendencia.

Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una percepción optimista sobre la economía, aunque es importante monitorear factores que puedan revertir esta dirección.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.