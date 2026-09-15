Ardi Rizal, el niño que fumaba 40 cigarrillos por día con un año de edad.

En 2010, Ardi Rizal se convirtió en uno de los casos más estremecedores de tabaquismo infantil que se hicieron conocidos a través de internet. El pequeño, que vivía en Indonesia, tenía apenas un año y medio cuando fue grabado fumando mientras caminaba en pañales.

La difusión de las imágenes generó una enorme repercusión internacional y puso el foco sobre las condiciones en las que crecía el niño. Lo más preocupante apareció después: según los reportes de aquella época, Ardi podía llegar a consumir hasta 40 cigarrillos diarios.

Sin embargo, aquella historia que comenzó como un caso de adicción infantil tuvo una evolución inesperada. Con ayuda profesional y el acompañamiento de su familia, Ardi consiguió dejar de fumar y atravesó posteriormente otro complejo proceso para modificar sus hábitos.

¿Quién es Ardi Rizal, el niño fumador de Indonesia?

Ardi nació y creció en Teluk Kemang, una pequeña localidad ubicada al sur de la isla de Sumatra, en Indonesia.

Su madre, Diana, se dedicaba a la venta de pescado. De acuerdo con los testimonios que trascendieron en aquel momento, el contacto cotidiano con adultos fumadores habría influido en el comportamiento del niño.

Ardi Rizal, el niño que fumaba 40 cigarrillos por día con un año de edad. Captura YouTube mia gabayan.

Años después, su madre relató al medio The Sydney Morning Herald que el primer cigarrillo habría sido entregado por el propio padre de Ardi. Lo que comenzó como una conducta ocasional rápidamente se transformó en una dependencia difícil de controlar.

La viralización de los videos provocó una fuerte reacción dentro y fuera de Indonesia. El caso llegó incluso a involucrar al Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil del país, mientras la familia recibía fuertes cuestionamientos por permitir que el niño tuviera acceso al tabaco.

Cómo logró Ardi Rizal dejar de fumar

El abandono del cigarrillo no fue inmediato ni sencillo. Cuando sus padres intentaban restringirle el acceso al tabaco, Ardi reaccionaba con fuertes berrinches y conductas autolesivas, como golpearse la cabeza.

Ante la gravedad de la situación, la familia buscó asistencia especializada. En 2013, aproximadamente tres años después de que las imágenes se hicieran conocidas, el niño comenzó un proceso de rehabilitación bajo el acompañamiento del psicólogo infantil Seto Mulyadi.

El tratamiento buscó no solamente interrumpir el consumo de cigarrillos, sino también ayudarlo a incorporar nuevas rutinas y formas de afrontar la ansiedad que había desarrollado.

Ardi Rizal, el niño que fumaba 40 cigarrillos por día con un año de edad. Captura YouTube mia gabayan.

El problema que apareció después de abandonar el cigarrillo

La recuperación de Ardi tuvo un nuevo obstáculo. Una vez que consiguió alejarse del tabaco, comenzó a compensar la ansiedad a través de la comida.

El aumento de peso se volvió progresivamente un nuevo motivo de preocupación. Cuando tenía cinco años, alcanzó los 24 kilos, una cifra elevada para su edad y contextura.

Sus hábitos alimentarios también eran llamativos. Según los informes que se difundieron sobre su caso, podía ingerir cantidades muy grandes durante una sola comida, incluyendo tres muslos de pollo, dos tazones de sopa de albóndigas y una lata de leche condensada.

De esta manera, el desafío para Ardi pasó de ser exclusivamente el tabaquismo a convertirse en un proceso más amplio para mejorar su alimentación y controlar los comportamientos asociados a la ansiedad.

Ardi Rizal, el niño que fumaba 40 cigarrillos por día con un año de edad. Captura YouTube mia gabayan.

El ingreso a la escuela fue clave para cambiar sus hábitos

La llegada de Ardi a la escuela marcó otro punto importante en su transformación. El contacto con otros niños y las nuevas rutinas contribuyeron a que comenzara a reducir las cantidades de comida que consumía.

Uno de los factores que influyó fueron las burlas de sus compañeros por las grandes porciones que llevaba para comer. Esa experiencia hizo que empezara a prestar mayor atención a sus hábitos alimentarios.

El proceso fue gradual y estuvo acompañado por cambios en su dieta, con el objetivo de alcanzar un peso más saludable y mantener las mejoras que había conseguido después de abandonar el tabaco.

Así está hoy Ardi Rizal después de dejar el cigarrillo

La historia de Ardi Rizal cambió radicalmente desde aquellas imágenes que sorprendieron al mundo en 2010. El niño que había desarrollado una fuerte dependencia al cigarrillo durante sus primeros años consiguió superar el tabaquismo y posteriormente trabajar sobre los problemas alimentarios que aparecieron durante su recuperación.

Su transformación fue posible a partir de un proceso de acompañamiento profesional, cambios en la alimentación y modificación de sus hábitos.

Así está hoy Ardi Rizal. X @BrunoTFarah

El caso de Ardi quedó como uno de los ejemplos más conocidos de los riesgos de la exposición temprana al tabaco y de la importancia de intervenir ante las adicciones durante la infancia.

De aquella imagen de un bebé fumando decenas de cigarrillos al día quedó una historia completamente diferente: la de un joven que consiguió dejar atrás una dependencia que había comenzado prácticamente desde que era un niño.