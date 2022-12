Dólar o plazo fijo: este gurú de la City tiene la respuesta definitiva, ¿en qué conviene invertir?

Las proyecciones de inflación, la inestabilidad política y la suba del dólar blue generan un contexto desafiante para los inversores y los pequeños ahorristas, quienes buscan conservar su poder adquisitivo y diversificar las fuentes de ingreso.

En el marco de una economía que desafía todo tipo de teoría y expectativa, resulta complicado volcarse con plena seguridad a una herramienta de inversión. Para el profesor universitario, contador y creador de contenidos Alberto Vignoni, la elección va a depender de las medidas que tome Economía.

En qué invertir hoy: ¿conviene plazo fijo?

Vignoni es autor de un canal de youtube, donde publica videos que giran en torno a contabilidad, inteligencia y desarrollo personal. En el más reciente de ellos, el experto compartió sus perspectivas frente a dos grandes competidores en el mundo de las finanzas: el dólar y el plazo fijo.

A la hora de hacer un plazo fijo, Vignoni señala que es necesario "mirar atentamente el movimiento del dólar blue", puesto que este marca el funcionamiento de la economía. "Cuando a algo le 'pifean' en la economía, el dólar se va. Cuando a vos se te escapa el dólar, se te escapa la vida económica", agregó.

Asimismo, sugiere hacer un análisis diario de las decisiones de la cartera económica. Según indicó, el Gobierno tiene la idea de "mantener el dólar más o menos estable", lo que incide en el método de inversión a elegir.

En este sentido, con el dólar planchado para marcar una "buena campaña electoral", Vignoni considera el plazo fijo como una opción viable. Según dicta, una forma de mantener la divisa estable es a través de altas tasas de interés, lo que se traduce en mayores rendimientos para quienes generen un depósito a 30 días.

En qué invertir hoy: ¿conviene dólar?

A pesar de lo previamente dicho, Vignoni también advierte a sus usuarios. Nada en la economía argentina es predecible y por lo tanto "hay que andar con cuidado con los plazos fijos", advirtió.

En esta línea, explicó: "Si el Banco Central deja de emitir dinero para pagar las Leliqs, los intereses no los puede pagar. Entonces, en los bancos privados no podrán pagar el plazo fijo a los clientes. Cuando un cliente sabe que no le van a pagar los plazos fijos, hay una corrida enloquecida para sacar el dinero", opinó. Este cambio drástico en el sistema causa, según Vignoni "que se dispare la cotización del dólar".

Finalmente, el profesor concluye que, si el inversor confía en que la economía va a evolucionar favorablemente, uno puede quedarse "tranquilo con el plazo fijo". "Si no, andate al dólar", recomendó.