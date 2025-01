Dólar MEP: oferta de ON se nutre también de emisiones de alimenticias

En un terreno de financiamiento corporativo dominado por las emisiones de las energéticas , la alimenticia San Miguel, basada en Tucumán pero líder global del procesamiento de cítricos, sale al mercado a buscar entre u$s 10 millones y u$s 60 millones con una ON que pagará en dólar MEP.

La firma viene de una trayectoria de cumplimientos de vencimientos en el mercado de capitales que la aleja de otras situaciones en el sector, como fueron los default encadenados de pagarés bursátiles con algunas ON. Por el contrario, San Miguel tiene track record de cumplimiento de todas sus obligaciones.

En cambio, ahora San Miguel anunció que busca esos fondos con su serie XII de ON que pagará dólar MEP, a un plazo de dos años (24 meses) al cabo de los cuales pagará cupón de 9,5% anual.

Ya su serie XI, en noviembre del año pasado, la había colocado a esa misma tasa de interés.

La emisión se corresponde con un recambio gerencial porque el 1° de enero pasado, Pablo H. Plá, después de haber llevado adelante la reconversión estratégica de la compañía, dejó su cargo como CEO para dedicar tiempo a otros proyectos estratégicos de San Miguel.

Según informó la firma, será reemplazado por Manuel Suarez Altuna.