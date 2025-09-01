Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1 de septiembre.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Fuente:Istock
Mercado cambiario
Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este lunes 1° de septiembre
01/09/202500:01
El dólar oficial hoy lunes 1° de septiembre cotiza a $ 1320 para la compra y $ 1360 para la venta. El tipo de cambio anotó un incremento de $ 25 en la última semana de agosto, a falta de pocos días para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.Continuar leyendo
Mercado cambiario
Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el lunes 1° de septiembre con el MEP y el CCL
01/09/202500:01
El dólar blue hoy lunes 1° de septiembre se ofrece a $ 1325 para la compra y $ 1345 para la venta. El paralelo subió 10 pesos durante el mes de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 30 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
Podcasts
Las más leídas de Finanzas y Mercados
1
"Super importante"
En qué recomienda invertir Spotorno para "estar cubierto" frente a la volatilidad del dólar
2
Promociones
Banco Provincia confirmó los nuevos descuentos en supermercados en septiembre: ¿qué días y en qué locales?
3
Destacadas de hoy
Cotizaciones
1
2
3
Members
1
2
Conflicto judicial
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
3
4
Noticias de tu interés
MercadosA cuánto está el dólar blue hoy lunes 1 de septiembre.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.