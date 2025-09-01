Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto

El dólar oficial hoy lunes 1° de septiembre cotiza a $ 1320 para la compra y $ 1360 para la venta. El tipo de cambio anotó un incremento de $ 25 en la última semana de agosto, a falta de pocos días para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.Continuar leyendo