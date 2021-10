Cómo comprar dólares en los países limítrofes: cuáles son las cotizaciones y qué restricciones hay

Hace algunos meses se volvió viral la cotización que realizó el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para el cambio de pesos a dólares, que llegó a estar valuada en unos $880 por cada dólar. En el otro extremo, en Chile, algunas casas de cambio permiten la compra de dólares a un precio menor al oficial publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Y con la posibilidad de este nuevo "rulo" - mediante el cual se compran dólares baratos afuera y se venden caro en el país - surge la duda sobre cómo se puede acceder a este tipo de cambio, si existe alguna restricción instaurada por los gobiernos de los países limítrofes o si, simplemente, se puede comprar dólares de forma directa en las casas de cambio oficial .

Sin acuerdo con el FMI, los bonos caen y acumulan pérdidas de hasta 10% en un mes



CÓMO COMPRAR DÓLARES EN URUGUAY

Empezando por Uruguay, donde no se recomienda intentar este tipo de movimientos debido a que la cotización es muy elevada , solo existe la restricción de que el cambio de pesos uruguayos a pesos argentinos está completamente sobrevaluada en comparación con la operación inversa.

En otra palabras, y como ya se mencionó antes, comprar pesos uruguayos -para después poder acceder a la compra de dólares- sale mucho más caro que el precio que se paga por venderlos, haciendo que el valor del llamado "dólar BROU" pueda variar entre los $280 y hasta los $900 dependiendo de la cotización del día .

CÓMO COMPRAR DÓLARES EN CHILE

Pasando al caso de Chile, la situación es prácticamente la misma que en Uruguay pero con la diferencia de que el valor del dólar en este país es mucho más accesible que en otros mercados. Es así como se puede adquirir la moneda estadounidense a un valor que oscila entre los $160 y $180, dependiendo de la cotización del día .

Lo que sí se debe tener en cuenta es que, para compras mayores a u$s 10.000, las casas de cambio exigen la documentación que justifique el origen de los fondos, además de requerir completar algunos formularios adicionales . Se trata, no obstante, de prácticas de transparencia tributaria, no de medidas de política económica

La compra de dólares es más accesible en el exterior que en Argentina.

CÓMO COMPRAR DÓLARES EN PARAGUAY

En Paraguay la situación es aún más sencilla porque se pueden cambiar directamente pesos a dólares en prácticamente todas las casas de cambio, aunque con la salvedad de que la cotización puede ser un poco mayor a la que se obtiene con otros tipos de cambio .

A modo de ejemplo, según los datos publicados por la casa de cambio Maxicambios, actualmente se puede acceder a la compra de dólares con pesos a un precio de $197 en Asunción y de $195 en Ciudad del Este .

Cómo comprar dólares en Bolivia

En Bolivia no existe una restricción para comprar moneda extranjera . Cualquier ciudadano puede acceder al mercado de cambios.

Incluso en los últimos años se optimizó la venta de divisas fuera de la capital. Hace algunos años, había problemas logísticos que impedían comprar dólares fuera de La Paz, pero un acuerdo entre el Banco Central Boliviano y el Banco Unión -de composición mixta- permitió que se pudieran adquirir en las casas de cambio en las capitales de departamentos del país y la ciudad de El Alto.

Según datos de la autoridad monetaria de ese país, un dólar vale hoy 6,86 bolivianos. A su vez el boliviano cotiza a 14,34 pesos argentinos. De todos modos, las casas de cambio de ese país pueden llegar a pedir hasta el doble del valor oficial para cambiar pesos por bolivianos.

PAÍSES CON CEPOs como argentina

Si se busca en cambio países con una situación similar a la de Argentina, entonces se debe salir de Latinoamérica y ver el estudio realizado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) donde se contabiliza que existen 22 naciones en todo el mundo que tienen más de un tipo de cambio. Dentro de ese grupo, Argentina ocupa el sexto puesto entre los países con mayor brecha entre el dólar oficial y el paralelo.

Según se explica en el mismo, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo se ubica actualmente en torno al 85%. De esta manera, Argentina comparte junto con Líbano, Turkmenistán, Irán, Siria, Argelia, Nigeria, Zimbabue y Angola el ranking de los 10 países con mayor brecha cambiaria.

Es decir, estas economías conforman el club de países con mayor brecha cambiaria del mundo, según el IIF. El ranking lo lidera Líbano con una brecha del 720%, seguido por Turkmenistán (520%), luego Irán (490%), Siria (190%), Argelia (140%) y la Argentina. Le siguen luego Nigeria, Zimbabue y Angola con un diferencial de 30%, 20% y 17% respectivamente .