El dólar blue sigue firme y la brecha con el oficial sigue bajando

El dólar blue vuelve a estabilizarse este martes. La cotización informal de la divisa retoma la calma luego de las fuertes caídas que registró en las jornadas anteriores, mientras los dólares que se operan a través de la Bolsa exhiben un escenario similar tras el inicio de la rueda.

Estas cotizaciones vienen de registrar desplomes importantes luego de que el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, anunciara el nuevo "dólar soja", con una cotización de $ 200 para las liquidaciones del sector del agro durante el mes de septiembre.

Dólar: por temor a desdoblamiento, algunas empresas rotan sus inversiones





Massa aseguró que con este esquema los agroexportadores ingresarán al mercado oficial de cambios u$s 5000 millones este mes y u$s 1000 millones en las tres primeras ruedas de esta semana. No obstante, ayer no se registraron operaciones bajo esta modalidad, pero el Gobierno espera que inicie pronto.

Con esta estabilidad en el mercado informal, la cotización del dólar blue se mantiene este martes en $ 266 para la compra y $ 270 para la venta. A la vez, marca una brecha de 93% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 84% en relación al promedio del minorista.



Por su parte, las cotizaciones financieras del dólar operan con subas y bajas moderadas. El MEP a través del bono AL30 cede hasta 0,5% para ubicarse por debajo de los $ 274, mientras el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" avanza 0,4% y se sitúa por encima de los 285 pesos.

DÓLAR OFICIAL



Por el lado oficial, el tipo de cambio minorista opera estable en $ 146 en Banco Nación y en $ 147,04 en el promedio de entidades financieras del país. El mayorista, en tanto, inició la jornada en $ 140,62, marcando un incremento de 34 centavos respecto al cierre anterior.