Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 1 de julio antes del fin de semana

El dólar oficial hoy viernes 1 de junio opera a $ 124 para la compra y $ 130 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En la jornada de ayer, la cotización oficial aumentó 25 centavos (es decir, 0,19%). El tipo de cambio minorista creció a $ 130,44 en el promedio de las entidades financieras del país. En tanto, el mayorista cotiza a $ 125,23 .

El Banco Central compró ayer u$s 536 millones y la autoridad monetaria acumula un saldo positivo de más de u$s 1500 millones en lo que va de la semana. Además, cerró el mes con compras netas por alrededor de u$s 950 millones , de acuerdo con estaciones privadas.



El dólar blue opera a $ 235 para la compra y $ 238 para la venta. Así, acumula un avance de $ 32 en lo que va del mes . A la vez, marca una brecha de más de 90% respecto al oficial mayorista y 83% en relación al minorista.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY viernes 1 DE JUlIO

El dólar oficial hoy viernes 1 de julio, cotiza de la siguiente manera en cada banco relevado por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 124,000 131,000 Banco Nación 124,050 129,950 ICBC 123,750 130,000 BBVA 124,340 131,020 Banco Superville 124,000 131,000 Banco Patagonia 124,750 130,750 Banco Santander 123,000 130,000 Brubank 123,600 130,900 HSBC 123,750 130,250 Credicoop 124,260 129,940 Banco Itau 124,100 130,600 Banco Macro 123,750 130,750 Banco Piano 124,000 128,611 Cambios Online 126,000 127,000

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY viernes 1 DE JUlIO



El dólar blue hoy viernes 1 de julio cotiza en $ 235 para la compra y $ 238 para la venta.

Las cotizaciones paralelas han estado acelerando su avance en las últimas jornadas, impulsadas por las tensiones del mercado local luego de que ayer el Banco Central anunciara otro endurecimiento del cepo cambiario para los importadores con el objetivo de perder menos reservas.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 124 $ 130 Dólar Blue $ 235 $ 238 Dólar Solidario - $ 214,50 Dólar CCL $ 251,58 $ 253,71

Dólar MEP $ 249,66 $ 250,69

"Rodrigazo sin posibilidad de frenar la caída": la sentencia de Cachanosky para la economía de los próximos meses

El economista y profesor universitario Roberto Cachanosky, advirtió este miércoles por el desarrollo de una "tormenta doble" de características similares a la del Rodrigazo de 1975 y al plan Bonex de 1989.

"Se está tomando una tormenta doble bastante difícil. Una similar a la del Rodrigazo del 75 por el atraso de las tarifas y el tipo de cambio y juntale a esto, el problema del endeudamiento del Banco Central similar al del 89 con el plan Bonex" , apuntó en diálogo con LN+.

Con el Riesgo País ubicándose a 2374 puntos y el dólar blue hoy a $ 239 para la venta, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cierra junio con una emisión de casi $ 1 billón, un 25% de la base monetaria, escenario que deja a la entidad financiera "sin reservas propias".