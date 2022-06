"Rodrigazo sin posibilidad de frenar la caída": la sentencia de Cachanosky para la economía de los próximos meses

El economista y profesor universitario Roberto Cachanosky, advirtió este miércoles por el desarrollo de una "tormenta doble" de características similares a la del Rodrigazo de 1975 y al plan Bonex de 1989.

"Se está tomando una tormenta doble bastante difícil. Una similar a la del Rodrigazo del 75 por el atraso de las tarifas y el tipo de cambio y juntale a esto, el problema del endeudamiento del Banco Central similar al del 89 con el plan Bonex" , apuntó en diálogo con LN+.

Con el Riesgo País ubicándose a 2374 puntos y el dólar blue hoy a $ 239 para la venta, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cierra junio con una emisión de casi $ 1 billón, un 25% de la base monetaria, escenario que deja a la entidad financiera "sin reservas propias".

"Las reservas del Banco Central están dando, netas y propias, U$S 5000 millones abajo. O sea, que no tiene reservas propias" , insistió Cachanosky, después de descartar los encajes bancarios, el SWAP con China y una serie de instrumentos adicionales, porque, según enfatizó, "no deben computarse como propios".

En otro tramo, alertó también por el ritmo del déficit cambiario "que viene creciendo de forma acelerada" : casi 20 puntos por encima de la inflación.

"Vos tenes el gasto público en el mes de mayo, respecto al mayo del año pasado, creció en un 88%. Tenés una inflación del 60%, o sea que el gasto crece por arriba de la tasa de inflación" , explicó. "Están armando un desparramo fenomenal" , sentenció.

Cachanosky continuó con su diagnóstico sobre el estado en rojo de las reservas del BCRA y aseguró que ante los balances de egreso "hoy el Tesoro está fuera de combate".

"El Banco Central tiene un récord de endeudamiento con los bancos de 6,4 billones de pesos. Eso, para que te des una idea, al tipo de cambio oficial, esa deuda equivale a unos U$S 49.000 millones, mientras se declaran reservas por U$S 38.000. Entonces el Tesoro está fuera de combate", amplió. "Este Gobierno no tiene la posibilidad de frenar la caída" , consideró.

El autor de "El Síndrome argentino" anticipó el inicio de un proceso recesivo, al que tildó de ser "el peor de los escenarios".

"Si mirás los datos del Producto Bruto que publicó el Indec y el desestacionalizado, la actividad económica viene muy baja, de manera que, sin siquiera aún tomar la crisis del gasoil actual, lo que viene de ahora en más es una economía que probablemente entre en recesión" , pronosticó.

Cachanosky también encendió las alarmas por otro de los golpes que deberá enfrentar el Banco Central: la incapacidad de pago de la deuda con los privados .

"El Banco Central está colando deuda que no puede ni pagar. Ojo que acá se está formando una tormenta doble similar a la del Rodrigazo del 75 por el atraso de las tarifas y el tipo de cambio y juntale a esto, el problema del endeudamiento similar al del 89 con el plan Bonex" , concluyó.

